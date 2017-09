Auf den ersten Blick ist es mit der FDP und den Grünen wie mit zwei Singles an einer Kontaktbörse, deren Rohdaten eine frohe Zukunft verheißen: Man wohnt in ähnlichen Vierteln, ist gebildet, gut bezahlt und antiautoritär. Und gegen die große Koalition, man würde sich also durch ein Zusammengehen um die Demokratie verdient machen. Da müsste doch was gehen. Aber dann kommt das böse Erwachen, die Tinder-Überraschung: In Wahrheit passt nichts am anderen. Das Programm nicht, das Weltbild nicht, die moralische Attitüde nicht, und über den Porsche braucht man schon gar nicht mehr zu reden.

