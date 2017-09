Ab Kurve sieben tanzen sie, mein Hirn und mein Magen. Sie beginnen langsam, schunkelnd, kommen dann aus dem Takt, geraten in wildes Schlingern. Kein Wunder: Ich stürze auf dem Fahrrad den Berg hinunter, eine der längsten Downhill-Radpisten Europas. Hunderte Schanzen, Nadelöhrkurven, reifenbreite Pfade. Die Federgabel seufzt. Mein Rad geht in die Knie. Das Hirn rumpelt gegen die Schädeldecke, der Magen gegen irgendwelche Eingeweide. Ich höre das Glucksen und Jauchzen meiner Kinder ein paar Windungen voraus und jage in die nächste Steilkurve. Geschwindigkeit stabilisiert. Ich beschleunige also weiter, gegen meinen Willen. Noch nie in meinem Leben war mir so schlecht.

