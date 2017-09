Krankheitsbedingtes Fehlen

Am Tag einer Mathematikarbeit fehlte eine Schülerin unentschuldigt. Der Lehrer bewertete ihre Arbeit mit "ungenügend". Nach eigenen Angaben war sie am Tag der Klassenarbeit erkrankt und hatte ein Attest mit der Post an die Schule gesandt. Es traf dort aber nicht ein. Sie reichte es eine Woche später nach – zu spät, wie das Verwaltungsgericht Stuttgart 2013 urteilte: Die Arztbescheinigung hätte spätestens an Tag drei vorliegen müssen. Die Note zähle.

Quelle: VG Stuttgart, Az.: 12 K 2867/13