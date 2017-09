Lachs aus Kanada hat ein gutes Image. Majestätische Fische, die glasklare Flüsse hinaufschwimmen und manchmal, wenn es dumm läuft, sogar den wilden Bären direkt ins Maul springen – mit diesem Bild werben die Kanadier gern. Mit Natur pur.

Die Lachse von Aquabounty leben anders. Auch sie kommen aus Kanada, von der Prince-Edward-Insel, wachsen allerdings in einem Wassertank auf. Ihr Eigentümer preist das Fleisch seiner geschützten Marke AquAdvantage Salmon als wohlschmeckend und zart. Außerdem seien diese Tiere eine gute Antwort auf die große Nachfrage nach Fisch. Immerhin wüchsen sie doppelt so schnell wie ihre Verwandten, statt nach drei Jahren könnten sie schon nach eineinhalb gegessen werden. Dank der Veränderung eines Gens.

Bisher musste genmanipulierter Lachs aus Kanada die deutschen Verbraucher nicht interessieren. Doch von diesem Donnerstag an ist das anders: Nun gilt das europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta. "Damit wächst die Gefahr, dass Genlachs in Deutschland verkauft wird", warnt Christoph von Lieven von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.

Noch wird das Ceta nur "vorläufig" in Kraft treten. Denn noch haben längst nicht alle nationalen Parlamente dem Vertrag zugestimmt, auch Bundestag und Bundesrat nicht. Deswegen bleibt beispielsweise der umstrittene Schutz für ausländische Investoren außer Kraft. Doch die meisten Exporte und Importe von Waren aus und nach Kanada werden bereits jetzt enorm erleichtert. "Durch Ceta fallen 98 Prozent der Zölle für Fisch weg", schwärmt das kanadische Handelsministerium. Aber Ceta senkt nicht nur Zölle. Es beseitigt auch viele sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse, macht beispielsweise die Sicherheitssiegel für Maschinen oder Spielzeug übertragbar. Das ist für die Industrie ein Segen, für die Verbraucher aber oft unübersichtlich. Denn Standards könnten so abgeschwächt werden – und neue Grauzonen entstehen. Darum fürchteten sich viele Europäer vor den amerikanischen Chlorhühnchen, als das schließlich gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP mit den USA ausgehandelt wurde. Statt US-amerikanischen Huhns könnte nun kanadischer Lachs zum Streitfall werden.

Denn im Umgang mit genetisch veränderten Tieren agieren Kanada und Europa grundverschieden. In der EU werden gentechnisch veränderte Tiere bisher nicht zum Verzehr zugelassen, Pflanzen müssen gekennzeichnet werden. Sollte jemand also offiziell AquAdvantage Salmon hier verkaufen wollen, müsste er sich um eine Zulassung bemühen – derzeit mit wenig Aussicht auf Erfolg. Zu groß ist in Europa die Sorge, dass sich die Folgen der Genmanipulation nicht kontrollieren lassen.

In Kanada hingegen wurde der genetisch veränderte Lachs im Mai 2016 nicht nur von der Gesundheitsbehörde als Nahrungsmittel zugelassen. Er darf sogar ohne Kennzeichnung verkauft werden. Und das Produkt muss nicht bis zu seinem Ursprung zurückverfolgbar sein. Genau das wird den Europäern künftig Schwierigkeiten machen: Wie will man so erkennen, ob ein kanadischer Lachs gentechnisch verändert ist oder nicht?

Zwar gibt es in der EU offiziell eine Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel, auch für die aus anderen Ländern. Aber die hat Lücken. So hat der Verbraucher laut EU-Ursprungsverordnung zwar das Recht, zu erfahren, wo beispielsweise frisch zerlegtes Fleisch herkommt. Aber schon bei verarbeiteten Produkten gilt das nicht mehr uneingeschränkt. Oft ist nicht mehr nachvollziehbar, wo die einzelnen Zutaten, zum Beispiel einer Pizza, herkommen. Oder es steht dann nur der Exporteur oder "Canada" drauf. Wer das liest, denkt wohl eher an die sauberen Flüsse und nicht an genmanipulierte Lachse.

Greenpeace hat die Folgen des unterschiedlichen Umgangs von Europäern und Kanadiern mit der Landwirtschaft und den Nahrungsmitteln erforscht. Das Fazit der bisher unveröffentlichten Studien der Organisation, die der ZEIT vorliegen: Kanada habe deutlich "schwächere Standards im Bereich Lebensmittelsicherheit und Agrarwirtschaft" und setze "sehr viel stärker auf den Einsatz von Chemikalien und gentechnisch veränderten Organismen". Und das wiederum werde von der Industrie bewusst genutzt, um auch anderswo die Standards zu drücken.