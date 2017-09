Während die Deutschen noch nicht fertig sind mit dem Wählen, wird die Kanzlerin bereits das Ergebnis kennen. Am kommenden Sonntag gegen 16 Uhr, zwei Stunden bevor die Wahllokale schließen, wird Angela Merkel eine SMS mit vielen Zahlen erhalten: die Ergebnisse der Nachwahlbefragung. Alle Parteien haben Meinungsforscher beauftragt, mit Wählern zu sprechen, nachdem diese abgestimmt haben, um daraus das Ergebnis hochzurechnen. Zuletzt lagen die Zahlen dieser exit polls immer nah am tatsächlichen Ergebnis. Auch Martin Schulz wird so eine SMS bekommen, ebenso wie die Spitzenleute aller anderen Parteien.

