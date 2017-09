Der Konservatismus hat Konjunktur. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, wird das Bedürfnis nach verlässlichen, überschaubaren Verhältnissen umso stärker. Doch wo immer in diesen Wochen konservative Politiker oder solche, die sich dafür halten, die Wahlkampfbühne betreten, zeigt sich, wie schwierig es geworden ist, die konservative Erwartung zu erfüllen. Das gilt für die Union, die in Deutschland über Jahrzehnte die konservative Alleinvertretung beanspruchen konnte, aber auch für die AfD, die mit einigem Erfolg vorgibt, das Terrain zu besetzen, das die Union in den zurückliegenden Jahren freigegeben hat. Ein Paradox ist zu besichtigen: Obwohl in Zeiten rapider Veränderung die Nachfrage nach dem Bewahren des Gewohnten steigt, ist der Raum für konservative Politik schmal geworden. Oft bleibt ihr nur, das Bedürfnis zu nähren, das sie nicht befriedigen kann. Das führt leicht in die Nostalgie. Oder in die Revolte.

Die Flüchtlingskrise war hierzulande das Schlüsselereignis für eine massive gesellschaftliche Verunsicherung. Und weil mit Angela Merkel ausgerechnet eine CDU-Kanzlerin (dafür) Verantwortung trug, wurde sie zur Hauptzielscheibe der Kritik. Nicht nur die AfD, auch die Unzufriedenen innerhalb der Union, die schon seit Jahren die "programmatische Entkernung" der CDU beklagt hatten, bekamen Auftrieb. Auf dem letzten Parteitag im Dezember 2016 gelang es ihnen sogar, der Kanzlerin einen Antrag aufzuzwingen, in dem Migration eigentlich nur noch als bedrohliche Entwicklung vorkam. Das wirkte damals wie eine Zäsur, wie der Beginn einer konservativen Wende.

Doch wer in den letzten Wochen Wahlveranstaltungen mit so unterschiedlichen Merkel-Skeptikern wie Horst Seehofer, Wolfgang Bosbach oder Jens Spahn besuchte, erlebte eine Überraschung. Sosehr sie immer wieder gewarnt haben, der pragmatische Kurs der vergangenen Jahre verstöre gerade die treuesten Sympathisanten, so emphatisch stützen sie in diesen Wochen die Hauptverantwortliche der vermeintlichen Fehlentwicklung: "Ich kämpfe bis zum 24. 9. um 18 Uhr dafür, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt", deklamiert Jens Spahn, der als junger Hoffnungsträger der Konservativen gilt. Und Wolfgang Bosbach, einer der hartnäckigsten internen Kritiker des Merkel-Kurses, bekennt: "Auch wenn ich in der ein oder anderen Frage anderer Meinung bin, werfe ich mich anschließend für die Kanzlerin in die Bresche." Auch in ihrem begeisterten Urteil über die herrschenden Zustände findet sich nichts von dem alarmistischen Unterton der beiden vergangenen Jahre. Für Horst Seehofer ist "die wichtigste Botschaft in diesen Tagen: Es geht uns gut", und Wolfgang Bosbach lebt schlicht "im besten Deutschland, das es je gab".

Der Eindruck, dass die konservative Strömung im Wahlkampf der Union kaum sichtbar wird, passt zu dem Schattendasein, das sie in der Union während der Ära Merkel spielen musste. Ein Grundrauschen an Unzufriedenheit gab es immer, doch zu einer Machtfrage wurde es nie, nicht einmal auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Das war nicht einfach nur die Konsequenz innerparteilicher Mehrheitsverhältnisse. Darin zeigte sich auch ein grundsätzliches Dilemma. Als Reaktion auf grundstürzende Veränderungen ist der Konservatismus seit je in der Defensive. Die Konservativen formulieren die Sehnsucht nach bewährten, traditionsgesättigten Verhältnissen, nur fehlen ihnen dann meist die Ideen, wie daraus noch einmal Politik werden könnte.

Deshalb wirkt, was man auf den Wahlveranstaltungen an konservativen Vorschlägen hört, oft so dürftig. Im Grunde sind es weniger Vorschläge als Bekundungen, mit denen den beunruhigenden Tendenzen der Zeit symbolisch Einhalt geboten wird. Wo immer ein konservativer Unionspolitiker heute auftritt, wird der Weihnachtsmarkt gegen das "Winterfest" verteidigt oder der Sankt-Martins-Zug gegen das "Lichterfest". Dass die Burka in Deutschland nichts zu suchen hat, gehört so selbstverständlich zum Forderungskatalog wie der Handschlag für die Frau. Das Konservative siedelt im Marginalen.

Der wieder aufgetauchte CSU-Hoffnungsträger Karl-Theodor zu Guttenberg zeigt sich "alles andere als unglücklich, dass man in dieser Partei willens ist, weiterhin eine Debatte über eine Leitkultur zu führen". Aber damit ist die Debatte meist auch schon wieder zu Ende. Es überrascht, wie wenig die konservative Paradeforderung inhaltlich ausgeführt wird, so als wollten die erklärten Bewahrer der deutschen Kultur ihrem Publikum nicht zu viel davon zumuten. Im Verhaltenskodex für die Fremden den eigenen Selbstbehauptungswillen zu demonstrieren scheint bedeutsamer als das, was an geschätzter Tradition in der Leitkultur enthalten sein soll. Pompös und vage proklamiert Horst Seehofer, wogegen schwer etwas zu sagen ist: "dass Bayern Bayern und Deutschland Deutschland bleibt".

Wolfgang Bosbach treibt um, "warum wir unseren Nationalfeiertag nicht so fröhlich feiern wie andere, warum wir uns so schwertun mit unserem eigenen Land". Leider sei "Deutschland in Deutschland nicht so beliebt wie außerhalb Deutschlands". Das führe dazu, dass viele, auch aus fremden Kulturen, zu uns kommen wollen, wir aber unsere Lebensart ihnen gegenüber nicht selbstbewusst vertreten. Einen minderschweren Fall mangelnden deutschen Selbstbehauptungswillens hat Jens Spahn in den Hipster-Lokalen Berlins ausfindig gemacht, wo alle Englisch, aber keiner mehr Deutsch redet. Dem Wahlkämpfer selbst rutschen allerdings ständig Anglizismen heraus, eine Art Freudsche Rache an einem profilierungsbereiten Jungpolitiker.