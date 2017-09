Mit Wundern ist es so eine Sache. Man sehnt sie inniglich herbei, aber sie werden selten wahr. Gerade ist wieder von einem Wunder die Rede. Es kommt in Form eines altbekannten Präparates daher und hat einen eher schmuddeligen Ruf. Methadon sein Name. Nun soll es wirksam Krebs bekämpfen können.

