Im vergangenen Sommer, der Wahlkampf war bereits eröffnet, und eine wissenschaftliche Studie hatte, wen wundert’s, gerade wieder belegt, dass auch im Kulturbetrieb keine Geschlechtergerechtigkeit herrscht, nutzte Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Chance, eine frauenpolitische Initiative anzuregen, einen Runden Tisch, an dem sie sprach: "Wir Frauen haben ja (...) gegenüber Männern auch noch einiges aufzuholen, was die hohe Kunst des Selbstlobs betrifft." Worauf sie die Teilnehmerinnen daran erinnerte, dass in ihrer Behörde der Anteil beschäftigter Frauen ganz besonders hoch sei. Wenn es nach der Selbsteinschätzung geht, war die Bundeskulturpolitik der vergangenen vier Jahre eine außerordentlich erfolgreiche Epoche, ein Goldenes Zeitalter geradezu. Gleichwohl hat sich der klassische Anlass, Kulturpolitiker zu loben, nämlich dafür, dass sie Gelder auftreiben, inzwischen in Wohlgefallen aufgelöst. Denn in Zeiten der Haushaltsüberschüsse ist es keine Raketenwissenschaft mehr, das eigene Budget aufzustocken, und man könnte genauso gut fragen, wieso es nicht mehr war.

Die Behörde der Kulturbeauftragten leistet mit ihrem 1,6-Milliarden-Euro-Etat eine Menge: Sie trägt Stiftungen, cofinanziert die Künstlersozialversicherung, Museen und Gedenkstätten, gewährt Stipendien für Künstler, Musiker und verfolgte Autoren, fördert Übersetzungen und Buchhandlungen, sie treibt die Regulierung der Medienlandschaft voran, ist an vielerlei Initiativen der Bundesregierung beteiligt und verleiht auch noch den Orden Pour le Mérite. Grandios, aber all das kann von Referenten organisiert werden.

Jedem der bisherigen Kulturstaatsminister war neben dem Pflichtprogramm eine besondere Aufgabe in den Schoß gefallen: Michael Naumann musste die kulturellen "Leuchttürme" in der Hauptstadt aufrichten, Julian Nida-Rümelin gründete die Bundeskulturstiftung, Christina Weiss rettete die Finanzmittel in mageren Zeiten, Bernd Neumann vollendete die Gedenkstättenlandschaft und reformierte die Filmförderung. Monika Grütters kam ins Amt, als die Bundesrepublik unwirsch mit ihrer Lage und mit ihrer Verantwortung in der globalisierten Welt konfrontiert wurde, mit Migration und einer zerfallenden EU. Es gehört zum Grundzug der jetzigen Amtsführung, dass sie auf diese Herausforderungen und neuen Gestaltungsmöglichkeiten kaum reagierte, im Wesentlichen blieb sie national ausgerichtet, und es bleibt ein Rätsel, wieso Grütters, die sich ihrer Nähe zu Angela Merkel so sehr rühmt, die Chance nicht ergriffen hat, im Windschatten der Kanzlerin eine europäische Kulturpolitik mit ins Leben zu rufen, gleichsam als Vorgriff auf ein Europa, wie es sein könnte.

Zugegeben, auch das Inland wartete mit kulturpolitischen Herausforderungen auf: Die Kulturstaatsministerin erbte die Gurlitt-Affäre, den Fall jener Münchner Kunstsammlung, die voller Nazi-Raubkunst zu stecken schien. Unter öffentlichem Druck setzte Grütters eine international besetzte Expertenkommission ein, um die Provenienzen der Werke zu ermitteln und sie an die Erben der jüdischen Eigentümer rückzuerstatten. Am Ende stellte sich heraus, dass von gut 1.500 Bildern nur eine Handvoll nachweislich Raubkunst waren, während es mit den Rückgaben eher langsam ging.

Am Ende wurde die Sammlung nach Bern vererbt und war formell vom Tisch. Hätte es aber nicht das Ziel einer christdemokratischen Ministerin sein müssen, die Sammlung, dieses wahrhafte nationale Kulturgut, in Deutschland zu halten, um sie hier als Beispiel der zwiespältigen deutschen Geschichte dauerhaft auszustellen und gründlich erforschen zu lassen? Gut an diesem seltsamen Fall war nur: Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg wird seither großzügig mit Bundesmitteln ausgestattet, und der Provenienzforschung kommt die Bedeutung zu, die ihr gebührt.

Als das größte gestalterische Vorhaben der Bundeskulturpolitik darf derzeit das Humboldt Forum gelten. Viele mediale Beobachter bezweifeln inzwischen, dass die kulturelle Nutzung des neu gebauten Schlosses in Berlin ein großer Erfolg wird. Erwartungsgemäß entzündete sich Streit an der Preußensymbolik, am christlichen Kreuz auf der Kuppel oder aktuell an der Legitimität der Bestände des Ethnologischen Museums. Bis zur Eröffnung wird es vermutlich weiteren Zwist geben. Vor Jahren hatte das Humboldt Forum einen vielversprechenden Anfang genommen, als eine Bühne der Weltkulturen, als ernst gemeinte Austauschfläche wirklich fremder Ideen, Bilder, Gefühle, als Ort, an dem sich das europäische Denken konfrontieren ließ mit aktuellem und historischem Gedankengut der Anderen.

Und dann berief die Kulturstaatsministerin den Briten Neil MacGregor als Gründungsintendanten. MacGregor war Direktor des British Museum, des wohl größten Kolonialmuseums der Welt, und er empfahl sich durch ein Interesse an deutscher Kultur. Als Museumsmann ist er sicher ein Gewinn, aber Kritiker aus dem Ausland meinen, MacGregor biege den Grundgedanken des Unternehmens in vertraute Bahnen zurück. Er bastle, heißt es, ein aufgeklärt europäisches Erklärmodell der globalisierten Welt, das hierzulande zwar gern gesehen wird, aber dem Projekt gerade das Neue und Experimentelle austreibe.