Es gibt Momente in der Liebe, da weiß der eine schon, was der andere ihm verschweigen will – und fragt trotzdem danach. Goethe hat diesen peinlichen Vorgang in eine unsterbliche Szene verwandelt, darin quält Gretchen den Faust mit der Frage: "Sag, wie hast Du’s mit der Religion?" Erwartungsgemäß windet er sich heraus, weil er es mit Gott nicht so hat, aber um die Gunst der frommen Geliebten fürchtet. Sie weiß das und piesackt ihn weiter.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden