Die Zukunft blinkt, leuchtet und ist leicht abziehbar. Zumindest wenn es sich um Pflaster handelt. Ein ganzes Arsenal an Neuheiten haben Wissenschaftler und Medizintechniker in den vergangenen Jahren entwickelt: Pflaster, die Impfungen ersetzen, Pflaster, die vermelden, wenn Keime in die Wunde gelangt sind. Und dann noch ein Modell, das ohne Kleber auskommt, was gerade für Menschen mit ausgeprägter Körperbehaarung ein spürbarer Fortschritt sein dürfte.

"Es gibt viel Potenzial für Neuheiten, weil Wunden so verschieden sind", erklärt der Bioingenieur Ali Khademhosseini vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. "Je nach Heilungsstadium muss sogar ein und dieselbe Wunde anders behandelt werden." Khademhosseini nennt das Beispiel einer Schürfverletzung: Kurz nachdem man sich das Knie aufgeschlagen hat, sollte die Wunde feucht bleiben. Das erleichtert den Abfluss von Sekret, mit dem der Körper Bakterien und Schmutz nach außen transportiert. Sobald die Wunde nicht mehr nässt, muss sie dagegen atmen, braucht Platz und Luft. "Selbst bei einer solchen simplen Verletzung wäre ein Pflaster ideal, das auf die Wunde reagiert", sagt Khademhosseini.

In Arztpraxen und Kliniken haben die Mediziner es jedoch oft mit deutlich komplizierteren Hautläsionen zu tun. Mit chronischen Wunden beispielsweise, die von resistenten Keimen besiedelt sind. Oder mit Operationswunden, die sich nicht entzünden dürfen. Im Krankenhaus prüfen die Pfleger bei jedem Verbandswechsel, ob die klassischen Anzeichen für eine Entzündung vorliegen: Rötung, Schwellung, Überwärmung und Schmerzen. Wenn eine infizierte Wunde sich auf diese Weise bemerkbar macht, ist die Infektion allerdings schon fortgeschritten.

Ali Khademhosseini entwickelt deshalb am MIT ein intelligentes Pflaster, das Wundinfektionen frühzeitig erkennen und bekämpfen soll. Mit winzigen elektronischen Sensoren ausgestattet, soll es unter anderem die Feuchtigkeit, die Temperatur und die Sauerstoffsättigung registrieren, außerdem den pH-Wert, der anzeigt, ob das Wundmilieu eher sauer oder eher basisch ist. Deuten diese Werte auf eine Infektion hin – etwa durch einen rasch steigenden pH-Wert –, setzt das Pflaster aus kleinen Reservoirs antimikrobielle Substanzen frei, die gegen die Entzündung helfen.

Pflaster sollen Daten ans Handy senden

Khademhosseini kann sich noch weitere Möglichkeiten vorstellen, Pflaster weiterzuentwickeln. "Die Daten, die wir über die Wunde sammeln, ließen sich auch per Smartphone senden, sodass das Pflaster nicht nur die Verletzung behandelt, sondern auch kontinuierlich einen Mediziner über den Heilungsprozess informiert", sagt er.

Bisher gibt es Khademhosseinis intelligentes Pflaster nur als Prototyp. Klinische Tests, sagt der MIT-Forscher, werde es wohl erst in drei bis vier Jahren geben. Und vorausgesetzt, dass diese Studien erfolgreich verlaufen, müsste Khademhosseini immer noch eine Firma finden, die bereit ist, das Pflaster industriell zu produzieren.

An dieser Hürde scheitern viele Pflasterneuheiten: Was in der Theorie gut klingt, hat es in der Praxis oft schwer. "Viele Ingenieure wollen immer gleich alles anfertigen, was möglich ist", erklärt der Biochemiker Toby Jenkins von der Universität Bath in England, der selbst an neuartigen Pflastern forscht. Ob sich solche Hightechprodukte wirklich für den Alltag eignen, würden sich die meisten nicht fragen. "Gerade bei einem Produkt wie einem Pflaster, das Monate im Schrank liegt und dann eingesetzt wird, ist es nicht das Beste, komplizierte Technik zu verwenden", sagt er. Jenkins und seine Kollegen versuchen darum, von Beginn an auf Elektronik im Pflaster zu verzichten.

Wundheilung Reinigung Die Phasen der Wundheilung Wie sich die Haut selbst zu regenerieren versucht:



Wenn wir uns verletzen, ziehen sich die Gefäße als Erstes reflexartig zusammen, um den Blutverlust zu begrenzen. Dann verklumpen Blutplättchen die Stelle und bilden einen Pfropf, der die Gefäße notdürftig verschließt. Ist die Blutung so gestoppt, rückt die Aufräumtruppe an: Weiße Blutkörperchen eilen herbei, um abgestorbenes Gewebe zu entfernen. Gleichzeitig müssen sie auch Keime abwehren, weil jede Verletzung eine potenzielle Eintrittspforte in den Körper ist. In dieser Phase nässt eine Verletzung oft – dafür ist das Wundsekret verantwortlich, das Zelltrümmer und Bakterien nach außen trägt.

Neubildung Nach etwa vier Tagen beginnen sich winzige Blutgefäße an der verletzten Hautstelle zu bilden. Sie sichern die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen und sind die Voraussetzung dafür, dass neues Gewebe entstehen kann. Dieses sogenannte Granulationsgewebe bildet sich, indem einzelne Bindegewebszellen in die Wunde einwandern und dabei die bereits vorhandene Kruste aus geronnenem Blut und Wundsekret als provisorisches Gerüst nutzen. Regeneration Die Wunde bekommt jetzt ihren Feinschliff. Das unreife Granulationsgewebe wird durch fortwährende Umbaumaßnahmen stabiler, gleichzeitig verleiben sich Fresszellen das nicht mehr benötigte provisorische Gerüst ein. Die Wundränder ziehen sich zusammen. Als Letztes bilden Epithelzellen aus der obersten Hautschicht über der aufgefüllten Wunde eine Abdeckung. So ist Narbengewebe entstanden, das sich von gesunder Haut unter- scheidet: Unter anderem ist das Narbengewebe weniger elastisch und enthält keine Drüsen und Pigmentzellen. Nur bei oberflächlichen Schürfwunden kann Haut sich nach einer Verletzung vollständig regenerieren.

Die Briten haben stattdessen in ihre Wundauflage Nanokapseln integriert, die eine fluoreszierende Farbe freisetzen, sobald bakterielle Erreger in die Wunde gelangen. Ein grünliches Leuchten des Pflasters zeigt an, wenn Staphylokokken oder Pseudomonaden eine Infektion verursachen. Beides sind typische Wundkeime. Die ersten Tests zeigen, dass das Prinzip funktioniert. Noch in diesem Jahr wollen Jenkins und seine Kollegen eine Studie mit 450 Patienten beginnen. Im Gegensatz zum Pflaster aus Boston therapiert diese Wundauflage die Infektion nicht selbsttätig, Arzt und Patient müssen auf das Warnsignal noch reagieren.

Eine genau entgegengesetzte Strategie verfolgt ein deutsches Medizintechnik-Start-up aus Greifswald. Es will ein Hightechpflaster auf den Markt bringen, das ausschließlich der Behandlung von Wunden dient – und zwar mithilfe von kaltem Plasma. Das Unternehmen mit dem futuristischen Namen Coldplasmatech ist eine Ausgründung des Greifswalder Leibniz-Instituts für Plasmaforschung. Der Gründer Carsten Mahrenholz will die Therapie von chronischen Wunden verbessern, indem er energiereiches, ionisiertes Gas in ein etwa zehn mal zehn Zentimeter großes Pflaster leitet.