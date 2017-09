Die Leser der ZEIT kommen viel herum, im Lauf der Jahre haben mehrere von ihnen in Marokko, Namibia oder Neuseeland eine ähnliche Beobachtung gemacht. Wenn sie mit dem Auto auf abgelegenen Schotterpisten unterwegs waren und ihnen ein Wagen entgegenkam, machte der Fahrer eine eigentümliche Handbewegung: Er drückte die Hand gegen die Windschutzscheibe seines Autos, offenbar um das Glas vor den aufgewirbelten Steinchen zu schützen. Aber kann man so einen Sprung in der Scheibe verhindern?

Zunächst mag man denken, dass ein Steinchen keine große Kraft auf die Scheibe ausübt und dass eine entsprechende Gegenkraft deshalb die Wirkung aufheben könnte. Aber es kommt bei der Kollision nicht auf die Größe der Kraft an, sondern auf die Fläche, auf die eine Kraft wirkt. Deshalb kann eine Scheibe den Aufprall eines Vogels meistens aushalten, wenn aber ein Steinchen mit derselben Geschwindigkeit geflogen kommt, gibt es ein kleines Loch, das sich dann spinnenförmig ausbreitet. Denn wenn sich die gesamte Energie eines fliegenden Steinchens nur auf eine seiner Ecken konzentriert, dann wird das Glas an dieser Stelle so stark verformt, dass es bricht.

Gegen diese konzentrierte Kraft kann kein Gegendruck mit der Hand etwas ausrichten – selbst wenn wir zufällig genau auf die richtige Stelle drücken würden. Denn sogar ein starker punktueller Gegendruck würde nicht durch die Schichten des Verbundglases hindurch wirken können. Wer der Theorie misstraut: In der Fernsehserie MythBusters wurde mit einem Luftgewehr demonstriert, dass jeder Gegendruck vergeblich ist.

