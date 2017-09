Möglich, dass Martin Schulz am Sonntag vom Underdog-Effekt profitiert, die SPD mehr Stimmen holt, als ihr geweissagt wird. Dennoch bliebe sie gefangen in einem historischen Abwärtstrend. Sie hat ihren Stimmenanteil seit 1972 (46 Prozent) halbiert, und der westlichen Sozialdemokratie geht es noch schlechter.

In Italien gibt es die Sozialistische Partei (PSI) nicht mehr. Die französischen Genossen, die weiland Mitterrand und Hollande in den Élysée hoben, holten bei der Präsidentschaftswahl 2017 gerade mal 6,4 Prozent. Einen scharfen Abschwung registrieren die Sozialdemokraten in Skandinavien. Die niederländische Arbeiterpartei ist von 19 Prozent auf knapp sechs abgestürzt. Ähnlich erging es der Pasok, der früheren Regierungspartei Griechenlands.

In England und Amerika ist es nur scheinbar besser. Labour ist zwar im Juni bis auf zwei Punkte an die Tories herangerückt, was aber der Nach-Brexit-Blitzwahl geschuldet ist. Die US-Demokraten haben gegen Trump nur knapp verloren. Doch haben die Republikaner seit Obama tausend Sitze in den Länderparlamenten dazugewonnen, ihre Gouverneure regieren 34 von 50 Staaten.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT.

Die SPD ist also nicht allein. Dass ihr die Linke und die Grünen Stimmen abgeluchst haben, ist richtig, erklärt aber nicht den gesamtwestlichen Trend. Den kann auch Merkels ideologischer Imperialismus nicht erklären, der klassische SPD-Positionen besetzt hat. Das Problem ist ein historisches: Die Sozialdemokratie ist zusammen mit der Arbeiterklasse aufgestiegen, und nun schrumpft sie im Gleichschritt mit dem Anteil der Industriearbeit am Inlandsprodukt. Der ist in den letzten 50 Jahren im Westen von rund 35 auf rund 15 Prozent gefallen. Die Sozialdemokratie verliert ihre Klientel und liefert kein neues Angebot.

Die US-Demokraten versuchen, eine Mehrheit aus Minderheiten zu machen: mit Schwarzen, Latinos, Asiaten und LGBT – und den Bildungseliten an beiden Küsten. Dass diese Strategie nicht greift, zeigen Trump und die wachsende Vorherrschaft der Republikaner in Middle America. Die SPD nutzt Rezepte von gestern: mehr Umverteilung, Fürsorge und Staat. Doch ist "soziale Gerechtigkeit" kein Renner in einem Land, wo der Staat knapp die Hälfte des BIP ausgibt und die Einkommen nach Steuern und Transfers "gleicher" sind als bei unseren Nachbarn. Wer sich dennoch mehr vom Staat erhofft, wählt die Linke.

Sodann: Keine Mitte-links-Partei hat eine Antwort auf die schrecklichen Verführer, ob sie nun Trump oder AfD heißen. Zu denen wandert der "kleine Mann" ab, der weder Minderheitenpolitik noch Political Correctness schätzt und vom Wagen zu fallen fürchtet. Er ist anfällig für Nationalismus und Abschottung – Gift für Länder wie Deutschland und Amerika, die von der Globalisierung leben.

Das ist die Falle, in der die Sozialdemokratie sitzt. Sie kann und will dem Affen keinen Zucker geben, derweil die linken und rechten Populisten punkten. Einen Trost gibt es dennoch. Unterstellen wir zwölf oder mehr Prozent für die weit nach rechts rutschende AfD. Dann hätten die Etablierten und die Realos der Linken immer noch 85 Prozent der Stimmen. Fürchten muss man die 46,4 Prozent für Trump und 30 für Marine Le Pen. Diese Republik hat fünf Millionen Arbeitslose und den Deutschen Herbst überwunden. Sie wird nicht zu den Rattenfängern überlaufen.