Totschweigen oder bekämpfen? Das war die Frage, mit der Juden haderten, als der Antisemitismus sie vor hundert Jahren und mehr herausforderte. Die Diskussion in der Öffentlichkeit auszutragen, meinten die einen, verschaffe den Antisemiten eine Plattform, auf der die ihre Vorurteile verbreiten könnten. Totschweigen und ignorieren, meinten hingegen die anderen, überlasse das Feld komplett den Antisemiten.

In der Vergangenheit wurden in Deutschland beide Strategien gegen den Antisemitismus praktiziert, mitunter gleichzeitig, und beide scheiterten, wie bekannt. Bedeutet diese Erfahrung nun, dass Demokraten heute angesichts der Herausforderung des Rechtspopulismus nur noch resignieren können? Oder ist die historische Lehre im Gegenteil, dass der Kampf gegen den Rechtspopulismus – in Deutschland: gegen die AfD – zum Herzstück der Politik werden muss?

Die Strategie des Totschweigens, das verrät uns die Geschichte, ist zum Scheitern verurteilt, weil die Verbreitung der Denkmuster der Rechtspopulisten unkontrollierbar ist, erst recht im Zeitalter der sozialen Netzwerke. Doch kann ihre Bekämpfung nur dann effektiv werden, wenn die Vierfünftel-Mehrheit der Deutschen, die nicht zur Intoleranz neigt, angesprochen und zum Nachdenken motiviert wird. Resignieren, verharmlosen oder relativieren, aus Bequemlichkeit oder Faulheit sogar schönreden oder "verstehen" – das ist die falsche Taktik.

Im Wahlkampf 2017 ist versucht worden, mehr über Pflegeversicherung und neue Technologien zu reden als über Rassismus und die aktuellen Gefährdungen der Demokratie. Nun kam es zu einer Zäsur in der deutschen Politik, nun sind fast 13 Prozent der Abgeordneten Rechtspopulisten, zum Teil sogar Rassisten, und es ist Zeit für die Deutschen, die Gefahren klar zu erkennen, sich nicht ablenken zu lassen oder gar auf die Katastrophe zu warten.

Manche Leser werden spätestens an dieser Stelle monieren: Die Verfasser sollten doch gefälligst vor der eigenen Tür kehren. Darauf können wir nur antworten: Darum bemühen wir uns unaufhörlich; wir kritisieren die aufrichtigen ausländischen Kritiker der israelischen Politik nicht, und ebendeshalb wagen wir, auch im Fall Deutschland mahnende Worte zu schreiben. Darüber hinaus haben wir aus der Geschichte gelernt, dass der kritische Blick aus dem Ausland unentbehrlich ist, um Inländern zu einem sense of proportion zu verhelfen.

Die Vertreter der Juden in Deutschland haben sich manchmal klar, manchmal zaghaft gegenüber der AfD positioniert. Doch wenige Tage vor den Bundestagswahlen, zum jüdischen Neujahr, veröffentlichte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland seine Gedanken zu Rosch Haschana, reagierte darin auf antisemitische Vorfälle in Deutschland, erwähnte aber die anstehenden Wahlen und das Thema AfD nur andeutungsweise: Sollte das die Rückkehr zur Totschweigetaktik gewesen sein? Erst nachdem die Wahlergebnisse bekannt wurden, reagierte der Zentralrat bestürzt auf den Erfolg der AfD.

Und so sind wir bei unseren Hauptanliegen angekommen. Spätestens jetzt, nach den Wahlen der Jahre 2016 und 2017, muss sich auch die israelische Politik klar positionieren gegenüber Rechtspopulisten in Regierungen und Parlamenten. Als der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider seine FPÖ im Jahr 2000 in eine Koalition mit der christdemokratischen ÖVP führte, hat Israel zu Recht den Botschafter aus Wien zurückgerufen. Es ist schwer vorstellbar, dass etwas Ähnliches geschieht, sollte der heutige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nach den Parlamentswahlen in Österreich im Oktober zum Minister ernannt werden. Die pro-israelische Pose der Rechtspopulisten genügt offenbar, um die gegenwärtige Regierung Israels einzuschläfern.

Die Autoren Shimon Stein war israelischer Botschafter in Berlin (2001–2007) und ist zurzeit Senior Fellow am Institut für Nationale Sicherheits-Studien (INSS) an der Universität Tel Aviv. Moshe Zimmermann ist Professor emeritus an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Dabei vermittelte schon der erste Auftritt von AfD-Chef Gauland gleich nach der Wahl eine Ahnung davon, was AfD-Politiker über Israel denken: Einerseits erwartet Gauland von einem nationalistischen Israel Verständnis für eine nationalistische AfD, andererseits hinterfragt er zugleich Angela Merkels Versprechen, Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson.

Israel als Staat der Juden und auch ein Zentralrat, der zum Kampf gegen Antisemitismus aufruft, so unsere Überzeugung, dürfen nicht so lange warten, bis eine solche rechtspopulistische, rassistische Partei in die Regierung kommt, um erst dann zu reagieren. Gegenüber einer demokratiegefährdenden Partei, die auf der Welle der Fremdenfeindlichkeit reitet und dabei Israel als Alliierten im Kampf gegen den Islam zu betrachten vorgibt, darf der Judenstaat Israel sich nicht neutral oder gar wohlwollend verhalten.

Ein Beispiel ist die linke antiisraelische Kampagne "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), die in vielen Staaten aktiv ist. Sie wird auch von Antisemiten unterstützt. Rechte Kreise in Israel attackieren diese (jedenfalls in Deutschland) marginale Organisation, sie tun dies allerdings auch zu dem Zweck, von der Hauptquelle des Rassismus und Antisemitismus abzulenken – dem Rechtspopulismus. Und wenn ebendiese israelischen Kreise, unterstützt auch von der gegenwärtigen israelischen Regierung, ausgerechnet den deutschen Außenminister und den Berliner Bürgermeister als Paradebeispiele des ("israelkritischen") Antisemitismus attackieren und sich damit ihr Kampf gegen den Antisemitismus vornehmlich gegen Linke und Muslime richtet statt gegen Rechtspopulisten mit rassistischer Plattform, dann ist eine neue, blamable Art des Totschweigens erreicht.

Ahnen diese Antisemitismus-Gegner nicht, dass es bald auch zu Parolen kommen wird wie "Das Judentum passt nicht zu unserer Küche", "Bikini statt Kippa" oder "Das Judentum gehört nicht zu Deutschland"? Oder gar: "Juden nach Israel, das für uns den Islam bekämpft"?