Übergewicht bringt Gesundheitsrisiken mit sich – Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlaganfall. Aber wie misst man Übergewicht? Das verbreitetste Maß dafür ist der Body-Mass-Index (BMI): Man teilt die Masse eines Menschen (in Kilogramm) durch das Quadrat der Körpergröße (in Meter). Ist der Wert größer als 25, gilt der Mensch als übergewichtig, über 30 lautet die Diagnose Adipositas (Fettleibigkeit).

Kilogramm pro Quadratmeter? Wieso gerade dieses Maß? Klar ist, dass man das Gewicht auf die Größe eines Menschen beziehen musste. Denn wie der (recht beleibte) Schauspieler Gert Fröbe treffend sagte: "Man ist niemals zu schwer für seine Größe, aber man ist oft zu klein für sein Gewicht."

Aber die Einheit Kilogramm pro Meter wäre sehr unfair großen Menschen gegenüber: denn die Masse wächst nicht proportional mit der Größe eines Menschen, sondern mit der dritten Potenz. Das heißt, ein doppelt so großer Mensch hätte – bei gleicher Statur – das achtfache Gewicht. Fairerweise müsste man für den BMI also die Masse durch die Körpergröße hoch drei teilen. In der Realität sind aber große Menschen keine maßstabsgetreuen Vergrößerungen von kleinen, deshalb wäre ein Exponent von etwa 2,5 fairer. Da mit solch einem krummen Wert niemand rechnen kann, benutzt man das einfachere Quadrat, auch wenn damit große Menschen eher als dick diagnostiziert werden als kleine.

Body Mass Index BMI: Grobes Maß für das Gewicht Der Body Mass Index (BMI) ist eine grobe Methode, um zwischen Normalgewicht, Übergewicht und Untergewicht eines Menschen zu unterscheiden. Er berechnet sich aus Gewicht und Größe einer Person, berücksichtigt aber weder Geschlecht noch individuellen Körperbau. BMI = Körpergewicht in Kilogramm / (Körpergröße in Metern)2 Die Weltgesundheitsorganisation teilt das Körpergewicht wie folgt ein: Untergewichtig sind in der Regel Menschen mit einem BMI unter 18,5 .

sind in der Regel Menschen mit einem . Normalgewicht entspricht einem BMI von 18,5 bis 25 .

entspricht einem . Übergewicht beginnt ab einem BMI zwischen 25 und 30 .

beginnt ab einem . Fettleibig sind in der Regel Menschen mit einem BMI ab 30. Kritik Der Body Mass Index als alleiniger Indikator für ein gesundes beziehungsweise ungesundes Körpergewicht ist umstritten. Kraftsportler oder Menschen mit viel Muskelmasse, höhere Knochendichte oder dergleichen können demnach einen BMI im Bereich des Übergewichtes erreichen. Leistungssportler im Gegenzug bewegen sich mitunter an der Grenze zum Untergewicht. Im Zweifel muss ein Arzt mit weiteren Untersuchungen über das individuelle Körpergewicht und damit verbundenene Risiken befinden. Entdecker Adolphe Quetelet Der Body Mass Index (BMI) geht auf den belgischen Mathematiker Adolphe Quetelet zurück. Er untersuchte in den 1840er Jahren, wie das Gewicht eines Menschen mit seiner Größe zusammenhängt. Dabei bemerkte er, dass sich das Gewicht eines gesunden, durchschnittlichen Menschen in etwa proportional zum Quadrat der Körperlänge verhält. Das heißt, ein um 20 Prozent größerer Mensch ist in etwa 44 Prozent schwerer. Seinen heutigen Namen erhielt der BMI von dem amerikanischen Physiologen Ancel Keys, dem 1972 auffiel, dass sich näherungsweise gerade jener von Quetelet entdeckte Zusammenhang zum Schätzen des Körperfett-Anteils nutzen ließ.

Die wichtigere Kritik am BMI ist aber eine andere. Wer ihn benutzt, sieht allein die Masse als Gesundheitsrisiko an – unabhängig davon, woraus sie besteht. Es macht aber einen großen Unterschied, ob ein Mensch sich Berge von Muskeln antrainiert hat oder einen Bierbauch vor sich herschiebt. Auch Arnold Schwarzenegger hat einen BMI über 30 und gilt demnach als fettsüchtig, Tom Cruise zumindest als übergewichtig.

Viele Experten sehen daher den Körperfettanteil als das bessere Maß an, um das Gesundheitsrisiko abzuschätzen. Und sie gestehen dabei Frauen mehr Fett zu als Männern. Das Problem ist nur, dass man diesen Anteil nicht einfach zu Hause messen kann, die sogenannten "Körperfettwaagen" liegen oft arg daneben. Und so wird uns der BMI als Näherungswert weiterhin erhalten bleiben. Man sollte sich aber nicht sklavisch an ihm orientieren.

