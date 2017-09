DIE ZEIT: Frau Roth, was wäre aus Ihrer Sicht die Chance einer Jamaika-Koalition?

Claudia Roth: Eines vorweg: Ich führe hier keine vorgezogenen Sondierungsgespräche. Und was Sie Chance nennen, bezeichne ich lieber als enorme Herausforderung nach einem politischen Erdbeben.

ZEIT: Wie sieht diese Herausforderung aus?

Roth: Es geht darum, den Demokratiefeinden rechtsaußen eine klare Absage zu erteilen. Indem wir ihren Versuchen, die Gesellschaft zu spalten, etwas entgegensetzen. Etwa in der Flüchtlingspolitik nicht Abschottung betreiben, sondern unsere humanitäre Schutzverantwortung ernst nehmen. Eine Koalition von Konservativ bis Grün kann es nur mit einem echten Politikwechsel geben: Dann würde uns Grünen dabei die Rolle der emanzipatorischen Linken zukommen. Ob mögliche Sondierungsgespräche zum Erfolg führen, ist aber reichlich ungewiss.

ZEIT: In Schleswig-Holstein gibt es immerhin ein Jamaika-Bündnis.

Roth: Dort sind es aber drei Parteien, nicht vier. Die CSU fehlt. Nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl ist die CSU eine weidwunde Partei, die um ihre Alleinherrschaft in Bayern bangt. Ihr Fehler war es, AfD-Positionen kopieren zu wollen. So etwas hilft nur dem Original. Ich frage mich allerdings, ob die CSU aus ihrer Niederlage die richtigen Schlüsse zieht. Horst Seehofer hat gerade erst gesagt, er wolle "national orientierten Menschen" eine Heimat bieten. Glauben Sie wirklich, dass wir Grüne uns auf ein Bündnis einlassen, in dem ein Partner meint, rechts von ihm könne es nur noch die Wand geben? Als links-emanzipatorische Grüne frage ich mich: Wie soll das mit einer CSU gehen, die jetzt ihre "rechte Flanke" schließen will? Ohnehin habe ich nie verstanden, warum Bayerns CSU-Regierung vor zwei Jahren nicht mit großem Stolz verkündet hat: Wer, wenn nicht wir, wird es schaffen, die Flüchtlinge menschenwürdig aufzunehmen? Tatsächlich lief das in der Praxis ja in Bayern sehr gut. Bei den Menschen im Freistaat ist mehr demokratisch-humanistisches Bewusstsein, als viele denken. Von der Landesregierung aber gab es nur Entmutigung.

ZEIT: Haben Sie darüber schon mit Ihrem CSU-Freund Günther Beckstein gesprochen?

Roth: Noch nicht. Innenpolitisch waren wir beide selten einer Meinung. Aber er hat das Christliche und das Soziale ernst genommen. Wer das "C" im Namen ernst nimmt, landet schnell bei urgrünen Fragen: Wie gehe ich mit der Schöpfung um? Oder wie mit Tierqual? Was heißt Nächstenliebe?

ZEIT: Also gibt es doch Gemeinsamkeiten.

Roth: Mag sein. Wir Grünen sind kompromissfähig, aber nicht bereit, Grundsätze für eine Regierungsbeteiligung aufzugeben. Die grüne Handschrift müsste klar erkennbar sein. Wir sind nicht Mehrheitsbeschaffer für Schwarz-Gelb. Wir brauchen in Deutschland die Verkehrswende, die Agrarwende. Ein Ende von Abschiebungen und Rüstungsexporten in Krisengebiete. Es geht um ein Wirtschaften, das Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet. Um gleiche Rechte und Chancen für Frauen. Um Gerechtigkeit in einem wohlhabenden Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich aber immer weiter auseinandergeht.

ZEIT: Und wenn Jamaika scheitert?

Roth: Jamaika ist doch nicht alternativlos. Und klar ist auch: Eine künftige Regierung muss stabil sein. Würde sie in ein paar Monaten zusammenkrachen, hätten wir erst recht ein Problem.

ZEIT: Sind Sie nicht zum Erfolg verdammt?

Roth: Schon allein, dass im neuen Bundestag Holocaust-Leugner das Wort ergreifen können, muss uns Demokraten alarmieren und zusammenführen. Wir Grüne werden, ob in Regierung oder Opposition, mehr denn je Brückenbauer sein, nicht Sprengmeister wie die AfD. Und falls es zu Sondierungsgesprächen kommt, werden wir auch dort versuchen, Brücken zu bauen. Das erwarte ich dann aber von allen Beteiligten. Ob die Union dazu willens oder fähig ist, da habe ich Zweifel.

ZEIT: Wie sollte man im Bundestag mit der AfD umgehen?

Roth: Wir müssen darauf achten, dass der Bundestag ein Haus des gegenseitigen Respekts bleibt und nicht zu einem Ort des Hasses wird. Wir brauchen nun ein aufmerksames Parlament. Die Abgeordneten sollten in den Debatten weniger auf ihre Smartphones oder Tablets schauen und konzentriert zuhören. Wir brauchen eine starke Sitzungsleitung. Es wird jetzt sehr darauf ankommen, volksverhetzende Äußerungen nicht zuzulassen und zu ahnden – entlang der starken Regeln, die wir haben. Grundsätzlich steht den Fraktionen auch im Präsidium ein Platz zu. Allerdings stimmt der Bundestag darüber in geheimer Wahl ab. Es gibt keinen Automatismus. Das halte ich für eine gute Lösung. Ich bin kein Freund von Regeländerungen, um die AfD zu bekämpfen – das wären nur Zeichen von Schwäche. Unsere Demokratie ist auch so stark genug.