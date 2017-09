Die Mutter rollt ihr weißes T-Shirt hoch und streckt ihren noch runden Bauch in die Kamera. Vor zwölf Tagen hat sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht – ein Mädchen. Mit ihrem Mann, einem Amerikaner, wie sie Anfang 30, lebt die Deutsche in Kiew, nicht weit vom Maidan-Platz. Gerade gab es in der Nähe einen lauten Knall. Die Mutter ist noch etwas irritiert, weil sie nicht weiß, woher er kam und was ihn ausgelöst hat. Nun aber soll es nicht um mögliche Explosionen gehen. Sondern um ihren Bauch, über den sich längs eine lange Narbe zieht, weil sie ihr Kind per Kaiserschnitt bekommen hat.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden