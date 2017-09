Als Angela Merkel am Sonntag in der Berliner Runde davon sprach, dass dieses Land "verdammt viele Zukunftsaufgaben" zu lösen habe, da fielen ihr als Erstes die Sorgen der Stahlarbeiter bei Thyssenkrupp ein. Die fürchten um ihren Job, seit der Konzern ankündigte, sein europäisches Stahlgeschäft mit dem des indischen Konkurrenten Tata zusammenlegen zu wollen. Dabei geht es um noch mehr als um Jobs in Bochum und Duisburg. Der Fall steht beispielhaft für die Frage, ob es der deutschen Wirtschaft gelingt, die Stärke der alten Industrie in eine neue Zeit zu retten – und wie es dabei jenen ergeht, die nicht zu den Hochqualifizierten und Flexiblen gehören. Ein Überblick.

1. Worüber wird gestritten?

Heinrich Hiesinger, der Chef von Thyssenkrupp, will ein Traditionsunternehmen umbauen: Er plant, das europäische Stahlgeschäft des Konzerns in ein neues Unternehmen auszulagern. Dieses soll dann mit dem indischen Konkurrenten Tata fusionieren, die Mutterkonzerne würden jeweils die Hälfte der Anteile halten.

Kruppstahl gibt den Stahl auf – so verstanden manche im Ruhrgebiet die Pläne. Auf so eine Idee könne nur einer wie Hiesinger kommen, der erste Thyssen-Chef, der kein Stahl-Mann sei, sondern Sanierer. Hiesingers Argument: Wenn nichts passiert, dann ist das Stahlgeschäft nicht zukunftsfähig. Man müsse wettbewerbsfähiger werden durch den Zusammenschluss. Und sparen. Das Gemeinschaftsunternehmen von Thyssen und Tata soll 48 000 Mitarbeiter in drei Ländern beschäftigen, 4000 Arbeitsplätze will man streichen; im Jahr 2020, nach den Brexit-Verhandlungen, soll erneut geprüft werden, wo man Kosten senken könnte.

Am Freitag demonstrierten 7.000 Beschäftigte in Bochum gegen die Pläne. "Ich kann nur davor warnen, diesen Deal gegen die Beschäftigten durchzusetzen", sagt Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. "Wir sind bei Thyssenkrupp sehr gut organisiert. Die Sache könnte schnell eskalieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unternehmensführung diesen Weg geht." Jetzt will man verhandeln.

2. Findet die Industrie aus der Krise?

"Du hast ’nen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht", sang Herbert Grönemeyer in den achtziger Jahren über seine Heimatstadt Bochum. Noch immer spielt die Industrie mit rund 86.000 Beschäftigten in Deutschland eine große Rolle. Aber der Puls ist schwächer geworden. Nicht nur Thyssenkrupp steht unter Druck – seit Jahren folgt in der Branche Fusion auf Restrukturierung auf Sparrunde.

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Viele Stahlerzeugnisse sind Standardprodukte: Die Konkurrenten aus aller Welt haben Ähnliches im Angebot, das macht den Preiskampf brutal. Hinzu kommt: Die Herstellung von Stahl ist mit hohen Fixkosten verbunden. "Darum sind die Unternehmen oft bereit, eine Weile lang Preise anzubieten, die nur einen Teil ihrer Kosten abdecken", sagt Roland Döhrn, Professor für Konjunkturforschung am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. "Das führt zu Dumping." Und es wird viel zu viel Stahl hergestellt. In einer im Februar veröffentlichten Studie für die Hans-Böckler-Stiftung schätzten die Wissenschaftler die Überkapazitäten allein in Europa auf 16 bis 20 Prozent der Produktion.

Ist da noch etwas zu retten für die Stahlarbeiter? "Mich ärgert, dass es immer heißt, das sei eine alte Industrie, da müsse es eben Anpassungen geben", sagt Knut Giesler von der IG Metall. "Stahl ist profitabel und innovativ." Giesler fordert Investitionen in Technologie, damit die Produkte noch besser werden. Tatsächlich sind die deutschen Werke vergleichsweise gut ausgelastet. "Exportstarke Produkte wie Autos und Maschinen brauchen den Rohstoff", sagt Roland Döhrn vom RWI. "Solange der deutsche Export in diesen Branchen gut läuft, gibt es Nachfrage nach Stahl." Langfristig aber werde eher weniger Rohstoff gebraucht, etwa weil der technische Fortschritt sparsamere Bauweisen ermögliche. "Mehr Konzentration, mehr Stellenabbau – das wird uns die nächsten Jahre verfolgen", sagt Döhrn. "Ich kann mir keinen Konjunkturaufschwung in Europa vorstellen, der ausreicht, um die Stahlindustrie von ihrem Problem zu befreien."