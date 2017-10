Wenn die Resultate ausbleiben, schreibt Carlo Ancelotti in seiner Masterarbeit, mit der er sich einst für die Trainerlizenz beworben hat, verliert der Spieler die Motivation. "Es besteht die Gefahr, dass er an der Effizienz des Trainings zweifelt. Der Trainer muss mit der Unterstützung des Vereins an seinen Ideen festhalten. Er darf nicht schwankend werden, die Überzeugung nicht verlieren. Vor allem aber muss er sich sicher sein, dass die Mannschaft auf seiner Seite steht und seine Entscheidungen mitträgt."

