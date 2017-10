Nach zwanzig Jahren trifft ZEIT-Autor Maximilian Probst wieder auf seine Klasse.

Vor 20 Jahren, da sah die Welt ziemlich anders aus. Vor 20 Jahren – das war noch vor der Jahrtausendwende, also auch vor dem 11. September, dieser Epochenwende. 1997: Was seither alles passiert ist! Alles ist heute anders.

Auch ich habe mich verändert, denke ich mir, als ich zu meinem 20-jährigen Abiturtreffen laufe. Die Organisatoren haben eine lahme Schnösel-Bar in der Innenstadt gemietet, in die ich damals nie gegangen wäre, schon allein wegen der Preise. Als ich nun mit einer Stunde Verspätung auf den Laden zulaufe, steht eine Traube von Leuten davor – wow, noch so viele Raucher, aber dann fällt mir ein, dass mittlerweile niemand mehr raucht, meine ehemaligen Klassenkameraden hängen da nur in der Abendsonne rum, auf die man ja in zunehmendem Alter immer mehr steht, am liebsten mit einem Getränk in der Hand, weshalb ich mich bei ihrem Anblick frage, ob jetzt der Sundowner das Höchste ist, was wir erreichen können.

Sollte ich nicht einfach an diesem Haufen von aus dem Leim gegangenen Frauen und kahl gewordenen Männern vorbeigehen? Niemand wird mich erkennen, weil ja auch ich … Aber da steuert schon der erste – ja, was: Freund? – auf mich zu und klopft mir auf die Schulter: "Na, altes Haus."

Wir sind, wenn schon sonst niemandem, immerhin uns selbst treu geblieben.

Zwei Drittel meiner Klassenkameraden sind gekommen. Interessant, wer nicht da ist. Einer, der früher auf der Seite der Unscheinbaren stand, soll Theaterregisseur geworden sein, er hätte hier einen großen Auftritt hinlegen können, ist aber offenbar auch über die Versuchung hinausgewachsen, uns zu zeigen, was damals unbeachtet in ihm schlummerte. Ebenfalls abwesend: eine Künstlerin, die sich nach der Schule nach Berlin abgesetzt hat. Ein Abitreffen, dieses Eingedenken einer lange zurückliegenden Zwangskollektivierung, taugt nichts für Individualisten, ein wenig uncool ist es schon, hier dabei zu sein.

Das zeigt sich auch in den nächsten zwei Stunden. Was machst du so? Familie? Ah ja. Schön. Gratuliere. Manche haben keine Kinder, keine Männer, keine Frauen, dafür eine Karriere, manche haben alles. Sieht man aber von derlei Äußerlichkeiten ab, haben wir alle eins gemeinsam: Wir sind, wenn schon sonst niemandem, immerhin uns selbst treu geblieben. Die Bonzen sind immer noch bonzig, die Ökos denken immer noch grün, die Möchtegern-Buddhisten wollen immer noch gern Buddhisten sein, und die ehemals Schönsten sind immer noch schön anzusehen in ihrem Bemühen, noch immer schön zu sein. Nichts hat sich geändert.

Ist das jetzt vollends deprimierend? Ganz und gar nicht! Denn weil wir die Alten sind, können wir auch gleich da weitermachen, wo wir zuletzt waren: Sommer 97! Die Sonne ist längst untergegangen. Vom Sundowner sind wir zu Wodka übergegangen. Es könnte spät geworden sein, aber vom Vergehen der Zeit wissen wir nichts mehr. Wir parlieren beziehungsweise schwadronieren, wir singen beziehungsweise grölen, wir tanzen beziehungsweise torkeln, wir geben noch mal alles beziehungsweise stürzen ab. Forever young – für eine Nacht.