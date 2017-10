Die Zweifel kamen im Spätsommer. Kurz nach dieser Sache mit dem giftigen Fipronil in den Eiern. Seither stehe ich im Supermarkt jedes Mal ratlos vor dem Eierregal. Was soll ich denn jetzt kaufen? Bio, Freiland-, Boden- oder Käfighaltung? Von nah oder fern? Wie war das gleich mit Stempeln wie 2-DE-0123456 oder 1-NL-007007 oder 0-AT-irgendwas? Sind die noch Fipronil-verpestet? Oder ungefährlich? Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat ja jetzt ein "Verzehrmodell" für belastete Eier entwickelt und kommt nach einer achtseitigen Analyse zu dem Schluss, dass eine "gesundheitliche Gefährdung unwahrscheinlich" sei. Sicher lässt sich diese Analyse methodisch angreifen, außerdem war sie nur vorläufig, und wer weiß, was noch alles herauskommt.

