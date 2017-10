Ja, sagt Anant Agarwala

Um dem Vorwurf des Kulturpessimismus vorzugreifen: Nein, ich möchte nicht zurück in die vermeintlich gute alte Zeit. Als Universitäten sich nur den wenigsten eines Jahrgangs öffneten, Abschottungsanstalten für die Oberschicht waren, weitgehend frauen- und migrantenfrei.

Trotzdem studieren heute zu viele – fast vier von fünf Abiturienten. Abitur = Studium, diese Gleichung wird nicht mehr hinterfragt, ganz so, als handele es sich um ein Naturgesetz. Dabei ist sie bloß Ausdruck eines Zeitgeists, der allein akademische Bildung gesellschaftlich anerkennt. Das kann böse Folgen haben – für den Einzelnen, die Hochschulen und langfristig auch für die Gesellschaft.

Heute studieren in Deutschland 2,8 Millionen Menschen, fast eine Million mehr als vor zehn Jahren. Diese Demokratisierung der höheren Bildung basiert auf einer unschönen Annahme: Wer nicht studiert, gilt als weniger wert: Wie, du machst nur eine Ausbildung? Als sei das etwas Schlechtes.

Der gesellschaftliche Druck, häufig ausgeübt von den Eltern, bringt viele an die Unis, die sich dort nicht wohlfühlen. Weil ihre eigentlichen Talente brachliegen, während sie sich durch Vorlesungen quälen und schließlich, nach verhauenen Klausuren, frustriert aufgeben (derzeit bricht fast jeder Dritte sein Studium ab). Beginnen sie dann eine Berufsausbildung, haben sie nicht nur viel Zeit verloren, sondern auch Selbstvertrauen. Dabei war ein Studium nur die falsche Wahl.

Die Hochschulen ächzen ihrerseits unter dem Druck der Studenten. Sie müssen Brückenkurse anbieten, um vermeintlich "hochschulreife" Menschen auf ein studierfähiges Niveau zu bringen. Das kostet Geld und Ressourcen, die andernorts fehlen. Heute kümmert sich ein Professor im Schnitt um 72 Studenten.

Und auch die Wirtschaft profitiert nicht vom Studentenberg. Studien sagen einen nur schwach wachsenden Bedarf an Akademikern voraus, praxisorientierte Fachkräfte fehlen schon jetzt. Die Argumente für ein Studium – es schütze vor Arbeitslosigkeit, garantiere ein besseres Gehalt – sind daher nur bedingt richtig. Klar, Ärzte oder Ingenieure verdienen besser als Facharbeiter; aber viele andere Akademiker weniger als ein Meister. Oder haben Jobs, für die sie überqualifiziert sind.

Ein Studium also als alternativlos anzusehen – dieser Mode möge kein Abiturient blindlings nachrennen.

Nein, sagt Thomas Kerstan

Zugegeben, bei der Zahl von 2,8 Millionen Studenten kommt man ins Grübeln. 2005 waren es erst zwei Millionen. Inzwischen beginnen mehr junge Leute ein Studium als eine Berufsausbildung. Brauchen wir wirklich so viele Akademiker? Verliert die Wirtschaft dadurch dringend benötigte Fachkräfte?

Berechtigte Fragen – auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, zeigt sich: Die "Akademikerschwemme", seit Jahren ausgerechnet von saturierten Akademikern beschworen, wird regelmäßig vom Arbeitsmarkt aufgesaugt. Wer sich für ein Studium entscheidet, muss nicht vom "Akademisierungswahn" besessen sein, sondern handelt durchaus rational: Der durchschnittliche Hochschulabsolvent ist seltener arbeitslos als der Absolvent einer Berufsausbildung, und er verdient mehr. Warum sollte man Schulabgänger vom Studium abhalten?

Auch Unternehmen stellen die Jungakademiker gern ein. Nicht von Fürsorge getrieben, sondern von Gewinnstreben. Da scheint doch etwas zu funktionieren – unserer Wirtschaft geht es so gut wie lange nicht.

Probleme gibt es natürlich: Zu viele brechen das Studium ab. Und viele Betriebe können ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen. Ein Vorteil der deutschen Berufsausbildung droht zu erodieren: die enge Verbindung von Theorie und Praxis.

Das kann man verhindern: Die Berufs- und Studienorientierung in den Schulen muss ausgebaut werden, damit der Nachwuchs nicht blind in ein Studium stolpert, das nicht zu ihm passt. Betriebe müssen ihre Ausbildung mit Aufstiegsmöglichkeiten und besserer Bezahlung attraktiver machen. Die Berufsschulen und Ausbildungsstätten müssen zu modernen Berufslaboren werden. Und wir sollten bei der Hochschulförderung umsteuern. Rund zwei Drittel studieren an Unis, nur ein Drittel an Fachhochschulen. Vernünftig wäre das umgekehrte Verhältnis, denn die wenigsten haben das Ziel, später in der Wissenschaft zu arbeiten. Immerhin, es bewegt sich was: Neun Prozent der Studienanfänger entscheiden sich heute für ein duales Studium, das die praktische Ausbildung im Betrieb mit der theoretischen an der Hochschule verbindet. Doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren.

Wer etwas verändern will, sollte an diesen Stellschrauben drehen. Die Akademisierung zu beklagen ist hingegen ebenso widersinnig wie folgenlos.