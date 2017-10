Großstadt oder Kleinstadt – wo studiert es sich besser?

München 1,5 Millionen Einwohner. 120.000 Studenten

Als ich nach München gezogen bin, habe ich innerhalb der ersten zwei Wochen zwei alte Bekannte zufällig in der U-Bahn getroffen. Da habe ich kurz gedacht, München ist doch auch nur ein Dorf. Ich habe schnell neue Freunde gefunden. Aber die Unterschiede zwischen München und Hoitlingen, meinem 600-Einwohner-Heimatdorf in Niedersachsen, sind natürlich schon krass. Hier bin ich viel anonymer. Einerseits ist das cool. Ich kann machen, was ich will, und niemand kennt mich.

Andererseits hat es viele Nachteile. In meiner Heimat habe ich, wenn ich sonntags mal keine Milch hatte, einfach bei meiner Nachbarin geklingelt. Die kannte ich schon seit Jahren, und das war ganz normal. Ich kann hier auch bei meinen Nachbarn klingeln, aber da habe ich automatisch ein ungutes Gefühl. Das macht man hier eher nicht.

An die große Universität mit ihren über 18.000 Studenten musste ich mich auch erst einmal gewöhnen. Die Mensa ist riesig und immer voll, weil sie von allen Fakultäten genutzt wird. Da sehe ich nie bekannte Gesichter. Genauso ist es, wenn ich durch die Gebäude der anderen Fakultäten laufe. In meinem Studienfach, Tourismus, sind wir zum Glück nur zwölf Leute. Wir haben alle denselben Stundenplan, gehen gemeinsam Mittag essen und sind mittlerweile echt gute Freunde geworden. Gerade waren wir wieder zusammen auf der Wiesn. Auch zu den Dozenten haben wir einen guten Kontakt. Sie kennen uns alle persönlich.

Solange ich noch keine eigene Familie habe, möchte ich in einer Großstadt bleiben.

Aus meinem Dorf wollte ich raus, weil es mir einfach zu langweilig war. Hier in München habe ich alles, was ich brauche, auf einem Fleck. Wenn ich mal etwas Außergewöhnliches essen möchte oder Lust habe, klettern zu gehen, kann ich das ganz unkompliziert machen. Früher musste ich für so etwas immer mindestens eine Stunde Auto fahren. Ohne Auto ging gar nichts. Der Bus fuhr nur einmal pro Stunde und ab acht Uhr abends gar nicht mehr. Da habe ich es hier doch wesentlich einfacher. Alle paar Minuten kommt eine Bahn und bringt mich in jede Ecke der Stadt. Und mit den öffentlichen Mieträdern der MVG bin ich manchmal noch schneller.

Der größte Minuspunkt sind allerdings die Mieten. Ich habe ein 20-Quadratmeter-Apartment in der Innenstadt. Da ist man schnell bei 700 Euro. In Hoitlingen würde ich dafür eine Zwei- bis Dreizimmerwohnung bekommen. Locker. Das wäre auch ein Grund, irgendwann wieder in ein Dorf zu ziehen. Solange ich noch keine eigene Familie habe, möchte ich in einer Großstadt bleiben. Aber hier eine Wohnung zu bezahlen, die groß genug ist für ein Kind, das ist utopisch.

Maike Jahn, 23, studiert Hospitality-Management an der Hochschule München.

Ilmenau 25.500 Einwohner. 6.250 Studenten

Ilmenau ist das, was man daraus macht, sagt man hier in Thüringen immer. Als ich mich für das Bachelorstudium beworben habe, war es mir eigentlich egal, in welche Stadt ich ziehe. Der Studiengang Medienwirtschaft hat mich gereizt. In Ilmenau gab es darauf keinen NC. Außerdem kannte ich in der Stadt bereits ein paar Leute. Einer meiner besten Freunde war schon hier. Bei ihm konnte ich die ersten Tage unterkommen, als ich nach einem Zimmer gesucht habe. Ich wurde schnell fündig. Mein erstes WG-Zimmer hat mich gerade einmal 200 Euro gekostet. Das ist ein riesiger Vorteil von kleinen Städten im Osten. Jetzt habe ich eine 60-Quadratmeter-Wohnung mit meiner Freundin zusammen, wir zahlen jeweils 240 Euro warm. Davon kann man in Frankfurt am Main nur träumen. Dafür vermisse ich Frankfurts große Auswahl an Diskotheken, Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Immer wenn ich nach Hause komme und meine alten Freunde wiedertreffe, nutzen wir dieses große Angebot.



Ilmenau ist wie eine große Familie. Das ist echt schön.

Großstädte haben ein besonderes Flair. In Ilmenau gibt es nur vereinzelt ein paar Bars. Auf dem Campus haben wir dafür vier Studentenclubs, die wir selbst betreiben. Jeder kann mitmachen. Wenn man sich engagiert, dann wird einem auch nicht langweilig. Am besten sind die WG-Partys. Schon nach kurzer Zeit kennt man hier superviele Leute. Ich glaube nicht, dass das in Frankfurt oder einer anderen Großstadt auch so schnell funktioniert. Wenn ich in Ilmenau einkaufen oder abends feiern gehe, treffe ich immer andere Studenten, die ich kenne, aus den Vorlesungen oder vom Sport.

Studenten aus höheren Semestern können mir Fragen beantworten, Material ausleihen oder anderweitig weiterhelfen. Und ich kann mich mit Leuten aus den anderen Studiengängen austauschen. Das ist schon cool, dafür kann ich mich aber auch nicht unsichtbar machen. Das muss man eben mögen. Die Professoren treffe ich ab und zu beim Einkaufen, oder sie sitzen in der Kneipe am Nebentisch. Wenn wir in der Uni Fragen haben, können wir sie immer ansprechen. Mit den Betreuern verschiedener Fachgebiete war ich auch schon mal was trinken. Ilmenau ist wie eine große Familie. Das ist echt schön.

Für Naturfans wie mich gibt es hier sogar noch mehr Vorteile. Auf unserem Berg, dem Kickelhahn, kann man super wandern. Das hat Goethe damals auch gemacht. Wenn ich von meiner Wohnung aus zu einer Motorradtour aufbreche, bin ich ganz schnell im Thüringer Wald. Da gibt es traumhafte Motorradstrecken. In Frankfurt muss ich deutlich länger fahren, bis ich eine schöne Strecke finde. Nach dem Studium will ich in eine Vorstadt ziehen. Hier ist es zwar schön, aber nur für eine bestimmte Zeit. In einer Vorstadt kann ich die Vorteile der Flexibilität nah an der Großstadt nutzen, und die Natur kommt trotzdem nicht zu kurz.

Georg Fließbach, 26, studiert Medienwirtschaft an der TU Ilmenau.