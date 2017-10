Unter US-Präsident Donald Trump sehen sich die Vereinigten Staaten, Miterfinder und bislang entschiedene Verfechter einer liberalen Weltordnung, mit ihrem multilateralen Politikverständnis, ihren globalen Normen und Werten, offenen Gesellschaften und Märkten gegenwärtig nicht mehr als deren Garant. Als erster US-Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg stellt Donald Trump Idee und Institutionen der liberalen internationalen Ordnung grundsätzlich infrage. Er stellt ihr eine machtbasierte nationale Interessenpolitik gegenüber, in der kleine und mittlere Mächte ihre Rolle als nachgeordnete Akteure finden sollen. Jeder Bindung der USA an multilaterale Institutionen und Normen steht er skeptisch gegenüber. Für die Bundesrepublik jedoch gehören internationale Zusammenarbeit und die Stärkung supranationaler Institutionen zu den Fundamenten ihrer Politik. Daraus ergibt sich ein bisher ungekannter Gegensatz zu unserem wichtigsten Verbündeten.

Weil der Erfolg und die Sicherheit der Bundesrepublik und Europas auf diesem System beruhen, weil Präsident Donald Trump die USA auf einen anderen Kurs einschwört, entfällt auf Deutschland und die Europäische Union eine besondere Verantwortung, dieses System zu erhalten und zu stärken.

Man kann nicht ignorieren, dass Donald Trump 60 Millionen Wählerinnen und Wähler hinter sich versammeln konnte. Auch haben nationale Alleingänge, protektionistische Anwandlungen und der Ruf nach "America first" eine lange Tradition. Dennoch ist Trump ein Präsident sui generis, der sich in keine der etablierten Traditionslinien amerikanischer Politik einordnet. Seine Verachtung internationaler Allianzen und Institutionen trifft auf breites Unverständnis außerhalb und sogar innerhalb des Regierungsapparates. Ob sich die Unterminierung der internationalen Ordnung als amerikanische Strategie durchsetzen wird, ist ungewiss, ja sogar unwahrscheinlich.

Manche wollen aus dieser Ungewissheit weitreichende Konsequenzen ziehen und streben eine außen- und sicherheitspolitische Abkoppelung Europas von den Vereinigten Staaten an. Andere setzen auf ein deutsch-französisches Kleineuropa. Manchmal verkleiden die europäischen Bekenntnisse nur deutschen Nationalismus, mit dem man auf amerikanischen Nationalismus reagieren will. Dann sind Empfehlungen nicht weit, Deutschland solle auf Ad-hoc-Koalitionen setzen, Äquidistanz zwischen Russland und Amerika halten oder gar einen Schritt weitergehen und sich an Russland oder China anlehnen. All diese Vorstellungen sind kostspielig oder gefährlich oder beides.

Wer sich von den Vereinigten Staaten abkoppeln möchte, bringt Unsicherheit über Deutschland und Europa.

Keine andere Macht übernimmt so weitreichende Sicherheitsgarantien und stellt so umfassende politische Ressourcen bereit wie die USA. Deutschland braucht die USA, um als starker europäischer Akteur handeln zu können. Wer die Bindung zu Amerika kappen will, verzichtet auf die Rückversicherung, die andere europäische Länder benötigen, um ein starkes Deutschland in der Mitte des Kontinents zu akzeptieren. Eine Abkoppelung von den USA würde zudem eine der wichtigsten politisch-kulturellen Errungenschaften der vergangenen 70 Jahre infrage stellen: Deutschlands Westbindung und damit Deutschlands Selbstbindung an die Werte von Freiheit und Demokratie und an die Zusammenarbeit mit allen, die dafür eintreten. Jede Abkehr von dieser transatlantischen Bindung beschwört die Gefahr eines deutschen Sonderweges, stärkt linke und rechte Nationalisten und gefährdet die europäische Friedensordnung.

Vorschläge für eine neue Transatlantische Partnerschaft: Die Unterzeichner Die Unterzeichner Deidre Berger, American Jewish Committee

J.D. Bindenagel, Universität Bonn

Ralf Fücks, Zentrum Liberale Moderne

Stefan Heumann, Stiftung Neue Verantwortung

Patrick Keller, Konrad-Adenauer-Stiftung

Thomas Kleine-Brockhoff, German Marshall Fund of the United States

Anna Kuchenbecker, Aspen Institute Deutschland

Sergey Lagodinsky, Heinrich-Böll-Stiftung

Rüdiger Lentz, Aspen Institute Deutschland

Daniela Schwarzer, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Jan Techau, American Academy

Sylke Tempel, DGAP

Der Westen ist auch heute ohne die USA weder ideell noch als politisches Subjekt existent. Selbst wenn der aktuelle Präsident wesentliche Teile der gemeinsamen demokratischen Ordnung zu Hause infrage stellt, so bleiben die USA eine Demokratie. Präsident Trump ist ebenso wenig mit Amerika gleichzusetzen, wie die illiberale Gegenbewegung, für die er steht, ausschließlich ein amerikanisches Phänomen ist. Sie erhebt ihr Haupt auch in Europa. Deshalb handelt es sich nicht um einen Gegensatz zwischen Europa und den USA, sondern um einen Konflikt innerhalb des Westens, der auf beiden Seiten des Atlantiks ausgetragen wird. Eine strategische Abkoppelung von den USA gefährdet die liberale internationale Ordnung am Ende mehr als die kritische Zusammenarbeit mit einem Amerika, dessen Führungsspitze gegenwärtig an dieser Ordnung rüttelt. Autokratien wie China und Russland mögen wichtige Ad-hoc-Partner für einzelne Projekte sein; der strategische Partner eines demokratischen und europäischen Deutschlands müssen die Vereinigten Staaten bleiben.