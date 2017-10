"Schwarz ist geil", lautete das Motto von Sebastian Kurz, und sein Kalkül ging auf: Wer in Österreich eine Nationalratswahl gewinnen will, der muss es anders machen als Emmanuel Macron. Er darf die rechte Agenda nicht bekämpfen, er muss sie imitieren. Der Wähler will nicht das angebräunte Original, er will die adrette Kopie, mit allem Zubehör, einschließlich Gunstbeweis für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. "Ich kann Ihnen gerne einen Termin mit ihm vermitteln", prahlte Kurz gegenüber dem FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache. Und Strache, der mögliche Koalitionspartner, sagte, wie es ist: "Sebastian Kurz hat mich nachgemacht."

