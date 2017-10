Beide Buben hatten Angst. Oder sagen wir lieber: Sie waren nervös. Der eine Bub, ich, an der Hand des Vaters, weil er zum ersten Mal in einem riesigen Fußballstadion war, mitten in einem Haufen trampelnder und brüllender Männer. Der andere Bub, der ältere, weil auch er zum ersten Mal in einem riesigen Fußballstadion war. Er aber musste spielen, unten auf dem grünen Platz. Blass hat er ausgesehen, sehr blass. Zweimal während des Spiels ist er hinters Tor gegangen und hat sich übergeben. Mein Vater sagte: "Der ist ja noch ein Kind. Der tut mir leid. Aber gut ist er." Und er schaute auf einem Blatt Papier nach, wie sie hieß, die blasse Nummer 4. "Beckenbauer", las er vor. "Franz Beckenbauer." Mein Vater hatte dieses Blatt Papier am Eingang des Stadions in die Hand gedrückt bekommen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden