Als die beiden Piloten am Rosenmontag im Februar 2007 fast ihr Bewusstsein verlieren, ist die Lufthansa-Maschine, Kennung D-AEWB, auf dem Weg von Birmingham nach Frankfurt. An Bord des Flugzeugs vom Typ BAe 146-300 sind 61 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Heute, noch zehn Jahre später, erinnert sich der Co-Pilot genau an den Dialog mit dem Flugkapitän. "Riechst du auch etwas?", fragte der seinen Sitznachbarn. "Anfangs habe ich gar nichts gerochen", sagt der Co-Pilot heute. Der Chef habe die Cockpit-Umgebung abgeschnüffelt, bis ihm schwindelig wurde. Dann habe er die Sauerstoffmaske aufgesetzt. Auch der Co-Pilot war schon ganz benommen und erinnert sich daran, dass er dachte: "Ja klar, ist ja heute Karneval."

