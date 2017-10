Zu viele Häftlinge

Überfüllte Gefängnisse und immer weniger Wärter – die Zustände in England und Wales haben sich in den vergangenen Jahren stark verschlechtert. Mit 86.000 Häftlingen sitzen dort heute etwa doppelt so viele Menschen in Haft wie Anfang der neunziger Jahre. Zwar wurden seitdem einige neue Gefängnisse gebaut, die reichen aber nicht aus. Ein Viertel der Insassen ist in überfüllten Haftanstalten untergebracht, das hat die Organisation Prison Reform Trust berechnet. Das Londoner Gefängnis Wandsworth, in dem auch viele Wirtschaftskriminelle einsitzen, ist besonders überfüllt: Hier sind 65 Prozent mehr Häftlinge untergebracht als empfohlen.

Mehr Gewalt

Enge und Langeweile fördern die Gewalt in den Gefängnissen. 2017 wurden rund 3.600 Fälle schwerer Körperverletzung begangen, mehr als zweieinhalb Mal so viele wie 2013, das zeigen Zahlen des britischen Justizministeriums. Auch die Zahl der Selbstmorde ist gestiegen: 2017 haben 97 Menschen Selbstmord begangen, 2013 waren es nur halb so viele.