Seit dem vergangenen Jahr weiß das ganze Land, wo die kleine Tiroler Gemeinde Kaunertal ist. Hier wuchs Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf, hier inszenierte er sich im Wahlkampf als Grüner, der auch Heimat kann und dem die Provinz nicht fremd ist. Hier in den Bergen im Tiroler Westen zeigt sich aber auch wie durch ein Brennglas, was von der Wählerkoalition übrig ist, die Van der Bellens Wahlsieg ermöglichte: nichts.

Die Grünen erreichten in der 600-Einwohner-Gemeinde früher regelmäßig rund zehn Prozent der Stimmen, der berühmteste Sohn des Ortes bei der Stichwahl im Vorjahr fast 90 Prozent. Und bei dieser Wahl? Sebastian Kurz holte eine Zweidrittelmehrheit, die Grünen wurden vernichtet: 0,87 Prozent stimmten für sie; in absoluten Zahlen: drei Wähler, so viele, wie auch die Kommunistische Partei in dem alpinen Idyll von sich überzeugen konnte.

Nicht nur in der Tiroler Bergwelt ist vom Wahlsieg Alexander Van der Bellens nichts übrig geblieben. Was vor nicht einmal einem Jahr als Richtungsentscheidung mit Signalwirkung gefeiert wurde, hat am Ende kaum Spuren hinterlassen.

Nach dem Brexit und der Wahl von Donald Trump atmeten viele auf, als Alexander Van der Bellen gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer nach einem schier endlosen Wahlkampf gewann. Ausgerechnet in Österreich, wo Rechtspopulisten seit Jahrzehnten Erfolge feierten, sollte ihr Aufstieg gestoppt worden sein, war die Analyse vieler internationaler Medien. Die Mehrheit der Gesellschaft habe sich aufgebäumt, um das erste rechtspopulistische Staatsoberhaupt in Europa zu verhindern, "das ist historisch", meinte zum Beispiel der stern, das Wall Street Journal schrieb von "der österreichischen Ausnahme".

Es gebe nun eine linke Mehrheit in Österreich, tönte ein grüner Abgeordneter, vom Siegestaumel noch etwas vernebelt.

Und jetzt? Fast 60 Prozent der Wähler entschieden sich bei der Nationalratswahl für das Programm der FPÖ, entweder in der weichgespülten türkisen Variante oder in der Originalversion in Blau. Eine linke Mehrheit blieb letztlich eine Illusion. War die Deutung der Wahl Van der Bellens womöglich nur ein großes Missverständnis?

In der österreichischen Geschichte war der Zusammenschluss von Sozialdemokraten, liberalen Bürgerlichen, Grünen und zivilgesellschaftlichen Initiativen, der Van der Bellen in die Hofburg brachte, ein einzigartiges Zweckbündnis, aber auch nur eine Momentaufnahme, eine Koalition des Augenblicks (ZEIT Nr. 51/16). Einig war sich diese Allianz nur in der Ablehnung von Norbert Hofer. Viel mehr verband sie nicht.

Die sogenannte Van-der-Bellen-Koalition hat sich in Luft aufgelöst. Oder anders: Sie verteilte sich dorthin zurück, von wo sie hergekommen war.

Das Meinungsforschungsinstitut Sora hat nachgerechnet, wohin die Wähler gewandert sind. Bei Norbert Hofer sind die Zahlen erwartbar: Mehr als die Hälfte jener, die ihm ihre Stimme gegeben hatten, entschieden sich bei der Nationalratswahl für die FPÖ, mehr als ein Drittel für die ÖVP.

Die Wähler Van der Bellens hingegen sind in alle Winde zerstreut: 40 Prozent von ihnen stimmten nun für die SPÖ, knapp 30 für die ÖVP. Die Grünen konnten mit nur sieben Prozent weniger von diesen Stimmen abholen als die Neos mit neun beziehungsweise die Liste Pilz mit acht Prozent.

Es ist ihnen nicht gelungen, die Wählerkoalition aus dem Vorjahr nachhaltig zu nützen. Im Gegenteil: Manche, die mit Bauchweh Van der Bellen gewählt hatten, fühlten sich im Nachhinein regelrecht erdrückt vom Triumphgeheul des Juste-Milieus und zu Unrecht einem politischen Lager zugeordnet.

Tatsächlich gibt es viele Überschneidungen zwischen der Kampagne Van der Bellens und jener der "Neuen Volkspartei" von Sebastian Kurz. Manchmal waren es gar dieselben Wahlkämpfer, die im Jahr 2016 mit grauen "VdB"-Jacken auf den Straßen standen und in den vergangenen Monaten mit türkisen "Team Kurz"-T-Shirts.