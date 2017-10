Der Tag, an dem die deutsche Politik härter, unversöhnlicher und prickelnder wird, beginnt mit einem Friedensversprechen. Zum ökumenischen Gottesdienst, bei dem die Abgeordneten immer dann Trost und Ermutigung suchen, wenn sich ein neuer Bundestag versammelt, sind an diesem Dienstagmorgen auch "die Neuen" gekommen, die Abgeordneten der AfD. Sie setzen sich mit scheuen Blicken zwischen ihre künftigen Kollegen, stimmen in Lieder ein ("Die besten Güter sind unsre Gemüter"), beten gemeinsam mit Grünen und Linken und folgen jenem Ritual, mit dem der Gottesdienst alle vier Jahre endet – man dreht sich zu seinen Nachbarn und sagt: "Friede sei mit dir."

