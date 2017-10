Ein bizarres Bündnis hat den IS dezimiert: Amerika, Russland, der Iran und deren regionale Helfer. Im Juli fiel Mossul, die eine "Hauptstadt" des "Kalifats", jetzt die andere, Rakka. Als "Staat" ist der IS erledigt – was vorauszusehen war, als er vor drei Jahren weite Teile Syriens und des Iraks eroberte. Denn ein Terrortrupp, der wie ein Staat kämpft, verliert die Vorteile der Guerilla: die kleinzelligen Einheiten, die Beweglichkeit, das Überraschungsmoment, die Deckung in der Bevölkerung. Der klassische Terror hat keine Adresse, folglich bietet er kein Ziel für die überlegenen Waffen der Mächte. Wer indes wie der IS in offener Feldschlacht kämpft, mit schwerem Gerät und großen Formationen, hat letztlich keine Chance gegen Bomber, Raketen und Aufklärungssatelliten.

Das ist die beste Nachricht aus Nahost: Das "Kalifat" hat sein Land verloren, mithin die Rückzugsgebiete, die Ausbildungslager, die Einnahmequellen. Wo soll der Nachwuchs aus Europa nun hin, um das Mordhandwerk zu lernen? Der Niedergang der Kaida begann mit der Vertreibung aus Afghanistan, das Bin Laden gekapert hatte. Dem IS blüht das gleiche Schicksal.

Seine Überlebenden werden versuchen, in Europa einzusickern, entscheidend aber ist: Die Nabelschnur nach Nahost ist gekappt. Die hiesigen Dienste dürfen zumindest aufatmen. Sie haben es nicht mehr mit einem "Staat" zu tun, der vom sicheren Port aus Selbstmörder losschickt, sondern mit einem Feind aus unserer Mitte; der Terror ist hausgemacht. Die Killer von Nizza bis Berlin sind hier aufgewachsen. Sie wurden hier indoktriniert oder haben sich selbst rekrutiert. Die Waffen haben sie sich per Internet besorgt – oder bei der nächsten Mietwagenfirma. Das Ende des IS verheißt nicht das Ende dieses Terrors. Doch ohne Hinterland und Drahtzieher schrumpft die Bedrohung auf ein beherrschbares Maß.

Die schlechte Nachricht? Der Krieg um die Vorherrschaft in Mittelost geht in die zweite Runde. Die Etappensieger heißen Russland und Iran, dazu ihr Schützling in Damaskus, Baschar al-Assad, der Hunderttausende von Toten und Millionen von Flüchtlingen auf dem Gewissen hat. Die Etappenverlierer sind Amerika, die Saudis und die Sunnis, schließlich Israel, obwohl es neutral blieb. Die Loser werden sich nicht fügen, die Gewinner nicht bescheiden.

Russland hat nach 40 Jahren wieder in Nahost Fuß gefasst; es wird den Geländegewinn ausbauen. Der Iran baut zügig an einer "Landbrücke" vom Persischen Golf über Bagdad bis zum Mittelmeer. Russland und der Iran haben zwar im Gespann mit Amerika den IS geschlagen. Der Sieg ist freilich das Ende dieser absonderlichen Allianz.

Washington muss nun seine Position im Irak retten, wo Teheran die schiitische Mehrheit zu ködern versucht, es muss den Krieg zwischen Kurden und der Zentralregierung verhindern, Irans Drang nach Westen stoppen und die Querelen seiner Klienten in Riad und Doha (Katar) eindämmen. Diese Liste wäre selbst für Meisterdiplomaten wie Kissinger und Talleyrand zu lang. Sie erscheint jedoch als Kinderspiel im Vergleich zu den beiden größten Brocken.

Der eine firmiert unter dem Kürzel JCPOA und ist der Deal mit Teheran, der die iranische Bombe zumindest einige Jahre aufschieben soll. Wie planlos Trump vorgeht, zeigte er, als er das glühende Eisen dem Kongress in den Schoß warf. Der soll nun über neue Sanktionen oder gar Aufkündigung entscheiden. Amerika allein gegen den Rest der Welt: So agieren nur Leute, denen die Konsequenzen ihres Handelns egal sind.

Der zweite Brocken ist Israel, das bislang nur Warnschüsse gegen Irans Stellvertreter, die Hisbollah, abgefeuert hat. Komplettiert aber Teheran seine "Landbrücke", wäre das der Casus Belli für Jerusalem, der Krieg zwischen den beiden stärksten Mächten in Nahost.

Fast sehnt man sich nach dem alten Nahen Osten zurück, wo es nur um den arabisch-israelischen Konflikt ging, der sorgfältig eingehegt wurde von den Supermächten. Freilich machten damals Profis die US-Außenpolitik. Sie wussten, dass sie Moskau einbinden mussten, um den Hexenkessel zu beherrschen. Trump aber hat keinen Partner in Putin – und umgekehrt. Ob Moskau und Teheran mehr Weitsicht und Weisheit zeigen als Trump? Mit dem muss Europa noch drei Jahre leben.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio