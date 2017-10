Flashmobs sind ein wenig aus der Mode gekommen. Jedenfalls solche sinnfreien Gruppenaktionen, die eine völlig neue Situation im Alltag erzeugen und im besten Falle als Hinweise auf eine andere Wirklichkeit zu lesen sind. Mirko Bonnés Roman Lichter als der Tag beginnt gleich mit zwei solchen Flashmobs. Einem Freeze und einem heftigen Move. In der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs erstarrt eine Horde junger Menschen zum Skulpturenpark. Etwa zur selben Zeit fällt eine andere Gruppe von Schülern am Flughafen in tänzerische Zuckungen. Mit diesen drastischen Bildern gibt der Roman sein Bauprinzip zu erkennen: nämlich Szenen aus der Vergangenheit wie Flashs in die erzählte Gegenwart hineinzuschneiden, schwere Irritationen, geformt aus dem Glück und dem Unglück der frühen Jahre, Liebestaumel und Liebesschmerz vor allem. Nichts Ungewöhnliches für den erinnerungseifrigen bürgerlichen Roman. Allerdings sind Insistenz und Heftigkeit in Lichter als der Tag beachtlich.

Der Ich-Erzähler Raimund Merz liebt das Licht im Hauptbahnhof, das ihn an glückliche Jugendtage erinnert, an bukolische Landschaften und an ein Gemälde von Camille Corot. Dieses Licht ist der eigentliche Held des Romans. Es ist Phoebus, Apollo, der auf diese Art die Erinnerung zur Erscheinung bringt – ein Moment der Erlösung. In diesem Licht erscheint Raimunds große Liebe Inger als Teil des Flashmobs. Im Mohnblumenkleid mit blassen Blüten steht sie vor einem Blumenladen. Ein exquisites Arrangement von Sein und Schein: Nichts ist wirklich. Alles ist Erscheinung. Und Licht ihr Medium.

Raimund, Ray also, ein Lichtstrahl, wie schon der Erzähler in Bonnés Camus-Roman Wie wir verschwinden.

Derart überdeterminiert beginnt dieser ambitionierte Roman. Bonné zeigt uns mit dem Schwung des selbstbewussten Virtuosen die Hintergrundstrahlung der irdischen Verhältnisse. Raimund ist einer von vier Liebenden, die in ihrer Jugend einander verfallen waren, alle mit schwerster lebensgeschichtlicher Mitgift. Die Eltern der dänischen Künstlerin Inger sind bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen. Ihren Mann Moritz hat sie vermutlich wegen verwandtem Leid geheiratet. Dessen Eltern hatten sich mit einem Jaguar auf Fehmarn zu Tode gefahren. Rays Vater hat die Familie früh verlassen, und seine jetzige Ehefrau Floriane ist eine hartgesottene Kieferchirurgin in der Nachfolge ihrer dominanten Mutter.

Diese vier verlieben, hassen und verlassen sich. Die Anziehungskräfte arbeiten ähnlich stark und letztlich symbolgesteuert weiter wie in Goethes Wahlverwandtschaften, ohnehin ein Vorbild für viele Gegenwartsromane. Bonné zeigt die Anziehungskräfte in einer Szene, die Jacques Lacan hätte entwerfen können, um seinen berühmten Satz zu illustrieren: "Das Begehren ist immer das Begehren des Anderen." Floriane liegt ausgestreckt im Gras, Moritz küsst und streichelt sie, Inger sitzt am Kopfende und beobachtet das Geschehen lüstern, Moritz betrachtet Inger dabei, und der ausgeschlossene Ray dreht sich um und sieht seine Geliebte Inger die Liebenden beobachten. Das reicht, um den Zirkel des Wahnsinns um die vier zu schlagen.

Dieser Liebeswahnsinn nun kehrt wieder in der erzählten Gegenwart, fünfzehn Jahre später. Raimund ist unglücklich verheiratet mit Floriane; Inger mit Moritz, der im Sterben liegt, weshalb Inger Ray um Unterstützung bittet. Die Ehepaare haben sich Jahre nicht gesehen, und die alten Liebeswunden brechen auf. Ray, der ewige Träumer, flieht die Szene. Mit einem donjuanesken Journalistenkollegen, das gut gelaunte Gegenstück zu den Liebesversehrten, verreist er, räumt die ehelichen Konten leer und entführt seine jüngere Tochter aus einem schwäbischen Landschulheim. Vater und Tochter entkommen wie coole Gangster nach Lyon, wo im Kunstmuseum Camille Corots Bild Weizenfeld im Morvan hängt, das von dem Licht lebt, das allen Erscheinungen Tiefe gibt, ein Bild, in dem sie zugleich da sind und sich entziehen.

Hier verschärft sich die Krimihandlung noch durch einen Kunstraub. Das ist nicht unwitzig, die Symbolik überspannt aber das tiefenbedeutsame Geflecht des Romans bis zum Zerreißen: Vater und Tochter stehlen das Corot-Gemälde in genau dem Moment, da sich vor einem anderen Bild ein Tableau vivant bildet, ein kleiner Flashmob aus dem 18. Jahrhundert sozusagen. Und mit dem Corot-Gemälde reisen die beiden zu ebenjenem Weizenfeld im Morvan, wo es plein air gemalt wurde. Hier ist man bei aller Abenteuerlichkeit am abstraktesten Punkt des Romans, weil Urbild und Abbild sich im Licht vereinen. Und man ist dem trivialsten Punkt nah, wo das Happy End sich als glückliche Familie zeigt. Inger findet Raimund, und alles scheint gut.

Man hört es bei solch schnellem Durchgang durch den Roman überdeutlich: Symbolik und Psychologie müssen mühsam synchronisiert werden. Auch dies ein Erbe der Wahlverwandtschaften. Ebenso wie die Figuren und ihre Schicksale sind die Meditationen zu stark an die tragenden philosophischen Ideen des Romans gebunden: dass alles auf Erden vergeblich (Existenzialismus) und vergänglich (Barock) ist und doch ein Licht der Erinnerung uns leitet, das irdisch und himmlisch zugleich ist. Christus wäre dieses Licht gewesen in frommen Zeiten. Nun sind es die Kunst und die Liebe. Mehrfach im Roman, auch in seinem Titel, wird deshalb der Dichter Andreas Gryphius angerufen, in dessen Sonett Über die Geburt Jesu es am Ende heißt: "Des grabes dunkelheit mus durch die nacht verschwinden. / Nacht lichter als der tag; nacht mehr denn lichte nacht!" Im Ganzen eine zu große Fracht.