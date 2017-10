In seinem zweiten Jahr bei Manchester City hat sich der Spanier Pep Guardiola mit dem englischen Fußball noch besser vertraut gemacht. Jetzt kommt er auch mit dem Wetter zurecht. Als beim 3 : 0-Sieg gegen den FC Burnley am vorvergangenen Samstag der Sturm "Brian" mit peitschendem Regen durchs Etihad-Stadion zu fegen begann, hatte sich der Erfolgstrainer über seine Kapuzenjacke noch einen Anorak gezogen. Eine richtige Maßnahme. Die Kluft erwies sich als wasserfest.

Er und die ganze Mannschaft, die Cityzens, machen einen widerstandsfähigen Eindruck. Sie trotzen den Elementen in der Premier League und in Europa. Ungeschlagen nach 15 Pflichtspielen, strahlt das Team Ruhe und Zuversicht aus, auch in kritischen Phasen einer Partie. Die 13 Siege in Folge bedeuten neuen Vereinsrekord.

Der Traditionsclub im Besitz von arabischen Investoren aus dem Emirat Abu Dhabi hat sich zur wohl aufregendsten Nummer der gesamten Branche gemausert. Maurizio Sarri zum Beispiel, der Trainer von Inter Mailand, hält die Himmelblauen für das "beste Team in Europa". Englands Fußball-Legende Steven Gerrard tippt: "City wird die Champions League gewinnen." In der nationalen Liga spielt Guardiolas Truppe, Tabellenführer natürlich, aktuell alles in Grund und Boden. Das flirrende Passspiel, die Akkuratesse der Ballstafetten faszinieren auch die neutralen Betrachter. Selten hat eine Mannschaft gleichzeitig so robust und so kreativ gewirkt; dagegen wirkt Bayern München selbst an besseren Tagen bieder. Und das unausgegorene Hin und Her von Borussia Dortmund oder auch Jürgen Klopps FC Liverpool erinnert im Vergleich im besten Fall an Experimentalphysik. City berauscht nach Plan – schlimmstenfalls sich selbst. "Wir versuchen immer, Spaß zu haben mit der Art, wie wir spielen", erklärt der deutsche Flügelstürmer Leroy Sané auf dem Weg zum obligatorischen Mannschaftsessen.

"Cityyyy!", singt die Menge, inspiriert von dem Beatles-Sound von Hey Jude. Etwa dreieinhalb Tore schießen die Himmelblauen pro Partie. Die ersten Buchmacher boten eine 16/1-Wette an, dass sie die gesamte Saison unbesiegt bleiben.

Schon die Ankunft des Mannschaftsbusses wird zum kleinen Spektakel. "Macht ein bisschen Lärm", schreit aus dem abgesperrten Bereich ein Animateur in die Menge, als die Spieler einer nach dem anderen dem Fahrzeug entsteigen – Pep Guardiola in der lässigen Kapuzenjacke vorneweg. Der Spanier schaut ein bisschen verschreckt, als ihn sofort zwei hüpfende Menschen in ihren himmelblauen Kostümen umschwirren – die Vereinsmaskottchen. Im Fall von Manchester City sind das: flauschige Aliens mit Mäuseohren.

Eine sich überschlagende Stimme stellt die nachfolgenden Spieler einzeln vor. Es ist, in der Addition der Transfersummen, die sie gekostet haben, das derzeit teuerste Ensemble im Weltfußball – der Kader von Manchester City hat einen Gesamtpreis von 853 Millionen Euro. Nach dem Geschmack der Fans sind die Jungs jeden Cent wert.

Da ist der Publikumsliebling und Torjäger Sergio Agüero, gerade von einem Rippenbruch genesen, den er sich als Passagier im Taxi zugezogen hatte – auf der eiligen Fahrt zum Flughafen nach seinem privaten Popkonzertbesuch an einem freien Tag in Amsterdam. Das Auto knallte gegen einen Laternenmast. Nur 23 Tage später knackte der Argentinier mit seinem Elfmetertor gegen Burnley einen Vereinsrekord – 177 Tore für City, von einem gewissen Eric Brook kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aufgestellt. Wenn bei City Agüero nicht spielt, trifft der junge Brasilianer Gabriel Jesus genauso zuverlässig.