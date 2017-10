Jetzt verhandeln sie also. Handelseins waren sich Volkspartei und Freiheitliche vermutlich schon seit Tagen. Am Dienstag kündigten dann der mit der Regierungsbildung beauftragte ÖVP-Chef Sebastian Kurz und sein blaues Pendant Heinz-Christian Strache in getrennten Pressekonferenzen an, über ein gemeinsames Koalitionsbündnis beraten zu wollen. Am nächsten Tag saßen einander die beiden fünfköpfigen Teams bereits gegenüber.

Wahlsieger Kurz drückt aufs Tempo. Er plane, kündigte der gegenwärtige Außenminister an, noch vor Weihnachten an der Spitze einer stabilen Regierung zur Angelobung über den Ballhausplatz zu spazieren. Das letzte Mal, als Schwarz und Blau zusammenfanden, war der traditionelle erste Auftritt eines Kabinetts nicht möglich. Ein Großaufgebot lautstarker Demonstranten zwang damals Wolfgang Schüssel und seine Minister, einen unterirdischen Gang zu benutzen, um zum Staatsoberhaupt in die Hofburg zu gelangen.

Das wird diesmal nicht nötig sein. Diese Da-capo-Koalition bricht kein Tabu mehr, internationale Empörung wird, wenn überhaupt, nur in geringfügigen Maß aufkommen, und auch in Österreich werden die Proteste das übliche Antifa-Ritual nicht sonderlich überschreiten. Gewerkschaftern und sozialdemokratischen Funktionären ist längst klar, dass sie wohl kaum die Massen in ähnlicher Weise werden mobilisieren können, wie ihnen das vor 17 Jahren gelungen war. Die neue Rechts-Mitte-Regierung wird über eine Akzeptanz verfügen, von der Wendekanzler Schüssel einst nicht zu träumen gewagt hätte.

Dennoch bemüht sich Sebastian Kurz nach Kräften, möglichst nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, jetzt werde bloß das Projekt der schwarzen Dominanz fortgesetzt. Sein Mantra vom "neuen Stil" soll vielmehr die Vorstellung bestärken, hier wäre gerade ein taufrisches Regierungsmodell in Vorbereitung. Bei jeder Gelegenheit distanziert er sich von der eigenen Parteigeschichte. Als er etwa seinen künftigen Regierungspartner zu Verhandlungen einlud, betonte er mehrmals, man werde über eine "türkis-blaue Koalition" beraten. Dem Sprachbild bleibt nicht viel Zeit, sich durchzusetzen. Der Hautgout, der Schwarz-Blau anhaftet, wird ab dem 12. Dezember – also rund um den anvisierten Antritt der Regierung Kurz – wieder streng in die Nase steigen. Dann beginnt der lang erwartete Prozess gegen den einstigen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seine 14 Mitangeklagten, bei dem die Sünden des ersten schwarz-blauen Experiments verhandelt werden.

Vorläufig lässt sich allerdings noch gar nicht absehen, ob der Zeitplan, den sich Kurz vorgenommen hat, einzuhalten ist. Schon in ihren ersten Stellungnahmen zog die freiheitliche Parteispitze die Bremse an. Man müsse erst einen "gemeinsamen Ausgangspunkt" finden, erklärte Generalsekretär Herbert Kickl, und dazu bedürfe es eines "Informationsausgleiches". Zum Auftakt der Verhandlungen müsse die Volkspartei daher zunächst einmal in einer Art Ministerien-Strip die unangenehmen Geheimnisse aus dem Innenleben des Regierungsbetriebes offenlegen. Anschließend verlangen die Freiheitlichen einen Kassensturz, eine Prozedur, die, so man will, sehr zeitraubend sein kann.

Im Unterschied zu Sebastian Kurz geht sein Verhandlungspartner Strache nicht so demonstrativ auf Distanz zur ersten Auflage des Rechts-Mitte-Paktes, sondern versucht aus den Fehlern seines Vorgängers Jörg Haider Lehren zu ziehen. Der hatte sein Regierungsbündnis überfallartig geschlossen, um die Sozialdemokraten ausbooten und den Bundespräsidenten überrumpeln zu können. Der Faktor Zeit spielte bei diesem Coup die entscheidende Rolle, die Einzelheiten in einem detaillierten Regierungsprogramm waren weniger von Belang. Um rasch voranzukommen, wurde vieles im Allgemeinen gelassen, vollmundige Überschriften ersetzten durchstrukturierte Vorhaben. Die Freiheitlichen waren derart begierig, in die Regierung zu kommen, dass sie sich anfangs von der Volkspartei ein gutes Stück über den Tisch ziehen ließen.

Die Husch-Pfusch-Übereinkunft rächte sich zwei Jahre später. Die Koalition zerbrach an ihren inneren Widersprüchen, bei den vorgezogenen Neuwahlen wurden die Freiheitlichen dezimiert, und Jörg Haider spaltete seinen Flügel von der Partei ab.

Diesmal haben Parteichef Strache und sein Verhandlungsteam genügend Zeit, die einzelnen Punkte ihres Koalitionsvertrages zu vertiefen und ein verbindliches Regierungsprogramm zu beschließen, das möglichst geringen Spielraum für Interpretationen lässt. Das liegt im gegenseitigen Interesse. Die Volkspartei muss fürchten, dass der populistische Instinkt ihren Regierungspartner immer wieder dazu treibt, bei erstbester Gelegenheit aberwitzige Forderungen zu stellen. Den Freiheitlichen ist anderseits bewusst, dass ihr neuer Partner darauf spezialisiert ist, selbst gemeinsam beschlossene Absichten zu boykottieren, sollten sie irgendwo im schwarzen Universum auf Unmut stoßen. Und dazu bieten die angepeilten gesellschaftspolitischen Reformvorhaben genügend Potenzial.

Die Freiheitlichen verlangen, das Koalitionsabkommen müsse eine deutlich erkennbare blaue Handschrift beinhalten. Dazu zählt nicht nur eine verschärfte Linie in der Migrationspolitik, weshalb Strache das Innenressort gefordert hat, um diese vermeintliche freiheitliche Kernkompetenz zu unterstreichen. Einen hohen Stellenwert besitzt auch die Bemühung, den politischen Einfluss der sozialpartnerschaftlichen Strukturen zurückzudrängen. Gut möglich, dass die Freiheitlichen daher versuchen werden, eine ihrer alten Forderungen im Regierungsprogramm zu verankern: die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in Arbeiter- und Wirtschaftskammer (zu der dazu notwendigen Zweidrittelmehrheit würden nach eigenem Bekunden die Neos der Regierung verhelfen). Allerdings dürfte ein derart radikaler Schritt in Teilen der Volkspartei, die in das bestehende Modell tief eingebunden sind, auf wenig Gegenliebe stoßen.

Das System der Sozialpartnerschaft wird jedoch in diesen Koalitionsverhandlungen mit einiger Sicherheit in Bedrängnis geraten. Ein spannender Aspekt wird es dabei sein, die Verschiebungen zu beobachten, die sich in diesem besonders sensiblen gesellschaftspolitischen Bereich durchsetzen. An ihnen wird man ablesen können, wie gut die Freiheitlichen auf ihren Regierungseintritt vorbereitet sind und wie neu die neue Volkspartei tatsächlich ist.