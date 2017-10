Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Bett, und ein Typ legt sich dazu. Er beugt sich zu Ihnen und beginnt, Sie überall am Körper zu berühren. "Adorno", raunt er dabei mit dunkler Stimme in Ihr Ohr, "Adorno, Quantenphysik." Und, während seine Berührungen immer fordernder werden: "Anorganische Chemie, Doppelhelix, Primfaktorzerlegung." Falls Sie das erregt, dann sind Sie möglicherweise von Sapiosexualität betroffen.

Was klingt wie eine Forschungsrichtung der Archäologie, die sich mit der Fortpflanzung lang vergessener Dinosaurierarten beschäftigt, ist in Wahrheit ein sogenannter Sextrend. Ein hoher IQ macht Sapiosexuelle (lateinisch sapere = wissen) an, schlichte Gemüter turnen sie ab. Ihre Sexpartner müssen nicht gut aussehen, sie müssen nur gut denken können.

"Sapiosexuell sein ist super!", freut sich eine Betroffene im Netz über diese intime Vorliebe, "schon immer fand ich Intelligenz extrem sexy." In der taz erklärt eine Soziologiestudentin, dass sie sich beim besten Willen nicht vorstellen könne, mit jemandem ins Bett zu gehen, der nicht ihren geistigen Ansprüchen entspreche, "weil mich das regelrecht abstoßen würde".

Zwar wurde Sapiosexualität von der Fachwelt bereits als fragwürdiger Neologismus abgetan, als Selbstbeschreibung verbreitet sich das Wort auf Dating-Plattformen dennoch. Da wird dann betont, dass man bitte gar nicht erst von Singles, "deren Hobbys etwa Netflix und Chillen sind", angeschrieben werden möchte. Das lässt jene, die bei erotischer Anziehung nicht sofort an Gehirnzellen, sondern auch an blaue Augen oder schöne Hände denken, schnell als trottelige Affen erscheinen, die von primitiven Trieben gesteuert sind.

Doch sollte man die neuen IQ-Fetischisten vielleicht nicht vorschnell verurteilen. Denn das, was sie – ob nun gewollt oder unbeabsichtigt – vorantreiben, ist ja tatsächlich lange überfällig: die Ehrenrettung des vergeistigten Liebhabers.

Der, so wollte es das böse Klischee, war im Gegensatz zu simpleren Geistern, die nicht so viel nachdenken, sondern einfach machen, bislang nur zu einer Sorte Liebe fähig, nämlich der zu seinem Forschungsgegenstand. Statt Frauentaillen umgriff er Textmarker, seine gesamte libidinöse Energie floss in Dissertation, Habilitation und Sammelbände, und eine verschwurbelte Widmung vorn im Suhrkamp-Essay war für die armen Menschen, die mit ihm das Leben teilten, das höchste der Gefühle. Naturwissenschaftler, noch schlimmer: Hochbegabte ITler mit Sex-Appeal zusammenzudenken war ein Ding der Unmöglichkeit, bestand doch alles, worüber diese nerdigen, blassen Wesen mit den fingerdicken Brillen Bescheid wussten, aus Molekülen, Einsen und Nullen. Zeichen der Zuwendung? Fehlanzeige. Flirtversuche: rot anlaufen und schwitzen.

Und auch bei Schriftstellern sah es kaum besser aus, zu sehr verband man sie mit ungelenker Zuneigung. Man denke an Kafkas schriftlichen Heiratsantrag an seine Geliebte Felice, in dem er voller pathetischen Selbstmitleids aufzählt, wie schlimm das Leben mit ihm sein würde. Während sie ihres verlöre, würde sie mit ihm "einen kranken, schwachen, ungeselligen, schweigsamen, traurigen, steifen, fast hoffnungslosen Menschen gewinnen".

Franz Kafka blieb bis zu seinem Tuberkulosetod 1924 unverheiratet. Heute hätte er sich einfach eine Dating-App runterladen müssen, für Intellektuelle, die Gleichgesinnte suchen. Ihr Name: Sapio.