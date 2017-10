Zu den liebsten Horrorvisionen, die den Kulturkonservativen nachts wach halten, gehört die zwanghafte Überregulierung der Sexualität. Was Sex angeht, würden wir "denselben Einschränkungen wie im späten 19. Jahrhundert" gehorchen, klagt beispielsweise der Philosoph Robert Pfaller. Bloß dass "wir uns alles selbst verbieten, anstatt es von anderen Leuten verboten zu bekommen". Auch Slavoj Žižek vermisst inzwischen "Zweideutigkeit, Kontrollverlust, körperliche Intensität" – das alles sei "in der abgedämpften Welt der Political Correctness nicht mehr vorgesehen". Bereits jetzt, mahnen die Pfallers und Žižeks streng, würden an amerikanischen Universitäten Studentinnen und Studenten dazu angehalten, vor dem Sex kurze "Verträge" zu unterzeichnen, in denen sie ihre Zustimmung erklären, aneinander sexuelle Handlungen auszuführen. Auch existiert bereits eine Smartphone-App, mit deren Hilfe beide Vertragspartner die Beischlafabsicht mündlich bestätigen können. Ausgeschlossen werden soll damit, dass einer der beiden, schlafend oder sturzbetrunken, gar nicht mehr in der Verfassung dafür ist, seine Einwilligung zu geben.

