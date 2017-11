Karl-Otto Saur, 73, arbeitet als Trauerredner, seit er in Rente ist. Vorher war er Journalist.

Ich bin Trauerredner. Wenn ich zu Familien nach Hause komme, ist in ihrem engsten Kreis jemand gestorben. Der Ehemann, die Mutter, der Sohn. Für sie ein geliebter Mensch. Für mich ein Fremder.

Beim ersten Gespräch sitzen wir im Wohnzimmer. Es ist ganz unterschiedlich, wie viel ich auf Anhieb erfahre. Bei einigen stecke ich schon nach wenigen Minuten in den engsten Familienbeziehungen. Anderen muss ich richtig auf die Nerven gehen, bis sie etwas erzählen. Manchmal bekomme ich auch erst mal einen Lebenslauf, damit ich mir ein Bild machen kann.

Ich sehe mich als Dienstleister. Für alle, die eine Beerdigung ohne Pfarrer wollen. Ich sage nie "Mein Beileid", ich kenne die Leute ja kaum. Ich versuche neutral zu bleiben. Mir ist es wichtig, ein lockeres Gespräch zu führen. Manchmal muss ich sie aus der Reserve locken. "Gibt es denn nichts, was Ihnen in 50 Jahren Ehe auf die Nerven gegangen ist?", fragte ich einmal eine Witwe, die in ihrem ganzen Eheleben nur zwei Tage ohne ihren Mann verbracht hatte. Nach manchen Gesprächen denke ich mir auch: Dich hätte ich aber zu Lebzeiten nicht gerne gekannt. Neutral zu bleiben gelingt mir eben nicht immer. Am wenigsten bei schlimmen Schicksalen. Wenn ein 17-Jähriger sich vor der Haustür seiner Eltern das Leben nimmt, berührt mich das natürlich. Geweint habe ich aber noch nie. Ich finde, das wäre unangemessen.

Pro Rede bekomme ich zwischen 200 und 500 Euro. Fürs Geld mache ich es aber nicht. Die Idee entstand vor 20 Jahren, als ich selbst eine Beerdigung besuchte, aus einer Enttäuschung heraus. Die Worte des Trauerredners waren so furchtbar unpersönlich, dass ich mir gesagt habe: Wenn ich in Rente gehe, mache ich das besser.

Natürlich sind mir in meinen 250 Reden auch schon Fehler passiert. Zahlendreher bei Geburts- oder Sterbedaten. Einmal habe ich den Namen des Verstorbenen mit dem meines Vaters verwechselt. Die Angehörigen fanden das natürlich gar nicht gut. Seitdem lese ich den Leuten den Text vorher einmal am Telefon vor.

Wenn ich nichts Positives erzählen kann, bleibe ich beim Lebenslauf oder rede über die Familie. Hauptsache, nicht die typischen Floskeln. Es gibt nur ein Zitat, das ich öfter verwende. Ein Zitat von Jean Paul, das lautet: "Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können."

Protokoll: Luisa Thomé