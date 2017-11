An einem Tag im August fliegt Donald Trump in den Schnee, um Theater zu spielen. In Grönland steigt er in einen Hubschrauber und schwebt über die Gletscher. Die Fotografen machen Bilder: Trump im roten Anorak vor weißer Weite. Trump auf einem Felsen sitzend, mit nachdenklichem Gesicht, hinter ihm jahrtausendealtes Eis. Trump mit einem Chor aus Inuit-Kindern, die ihm ein Ständchen singen.

