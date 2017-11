Kein Mensch, der noch bei Trost ist, käme nach all den Jahren des Streits zwischen den Staaten Europas über gebrochene Regeln und enttäuschte Erwartungen auf die Idee, den Euro in seiner jetzigen Form noch einmal einzuführen. Ganz offenkundig sind die kulturellen Unterschiede zwischen den Staaten zu groß, wenn es um Geld geht, als dass sie sich an gemeinsame Vereinbarungen zu Schulden und Budgets halten wollten.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden