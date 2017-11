Das ist kein Gewächshaus, was sich da am Rande von Wittenberg breitmacht. Es ist ein Gewächspalast, 15 überdachte Hektar groß. Nur mit Schutzkleidung darf der Besucher hinein. Erst nachdem beide Hände in ein Desinfektionsbad getaucht wurden, öffnet sich die Schleuse. In dieser Science-Fiction-Atmosphäre gedeihen – Tomaten.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden