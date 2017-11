Wenn man angeben sollte, was den Kulturwissenschaftler Joseph Vogl umtreibt, dann ist es das Erstaunen über das, was wir die "moderne Gesellschaft" nennen. Vogl ist ihr streng beschreibender Beobachter; er hat über Orte der Gewalt in den Romanen Franz Kafkas gearbeitet und in seinem Buch Kalkül und Leidenschaft eindrucksvoll nachgezeichnet, wie die Schriftsteller des 18. Jahrhunderts auf den Siegeszug der Ökonomie reagierten. Vogls analytisches Besteck eignet sich auch glänzend zur Beschreibung außerliterarischer Phänomene. Sein Buch Das Gespenst des Kapitals wurde ein kulturwissenschaftlicher Bestseller; auch seine Studie Der Souveränitätseffekt fand breite Beachtung. Immer wieder hat sich Joseph Vogl mit Amokläufen beschäftigt (ZEIT Nr. 13/09) und betont, dass es keine monokausale Erklärung für einen Massenmord gibt. Viel aufschlussreicher sind für ihn die gesellschaftlichen Konstellationen, in denen diese Verbrechen stattfinden.

