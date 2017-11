Nach Jahren des Streits fiel am 29. November 1947 endlich eine Entscheidung: Die Vereinten Nationen machten den Weg frei für die Gründung Israels; 33 von damals 57 Mitgliedsländern der Generalversammlung stimmten in New York für die Teilung des britischen Mandatsgebietes Palästina in einen arabischen und einen jüdischen Staat.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden