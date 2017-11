Was für ein Auftritt: ein Mammut, ganz in Gold gekleidet. Ein echtes Skelett mit Stoßzähnen, Knochen für Knochen von schimmerndem Blattgold bedeckt. So ruht es sonnenbeschienen in einer gläsernen Vitrine, schlanke Palmen rascheln über ihm im Wind, nebenan plätschert der Pool, jenseits des Boardwalks liegt das Meer. Damien Hirsts elefantöse Skulptur Gone, But Not Forgotten ist der fetteste Klunker im Garten des neuen Faena Hotels Miami Beach. Und passt in seinem glamourösen Exhibitionismus wunderbar hierher. Das ganze Hotel ist ähnlich gestimmt. Schon die Lobby, die hier "Kathedrale" genannt wird. Da hängen hinter acht goldlackierten Säulen acht riesige Gemälde, die geradezu dampfen vor tropischem Symbolismus. Sie heißen Pax, Illuminatio, Amor oder Revelatio. In echten Kathedralen würde so ein Bilderzyklus von Jesus’ Passion erzählen. Und hier? "Die Bilder", sagt eine Angestellte, "handeln von Alans innerem Weg und von den Werten, die ihm wichtig sind."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden