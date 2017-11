Was denn, was denn: eine Ossi-Quote? Darüber sollen wir jetzt wirklich reden, im 28. Jahr der Einheit? Müsste diese Ost-Revue nicht langsam durchgetanzt sein? Wer ist heute noch Ossi? Wer Wessi? Sind wir nicht ein Volk? Sollen wir wieder gespalten werden?

Das sind zwar ideologische Fragen, aber deswegen ja noch lange keine falschen. Man möchte trotzdem erst einmal mit Zahlen antworten.

Kürzlich erklärte die Bundesregierung auf Anfrage der Linken, wie viele der insgesamt 109 Abteilungsleiter in allen Bundesministerien aus Ostdeutschland stammen: vier (ja, vier!, das sind sogar weniger als ein paar Jahre zuvor). Eine Umfrage der ZEIT unter allen ostdeutschen Landesregierungen hatte schon vor wenigen Jahren ergeben, wie viele der Abteilungsleiter in den Landesministerien des Ostens aus dem Osten selbst stammen: nicht einmal ein Viertel. Stichproben legen nahe, dass sich daran zuletzt nichts geändert hat. 2016 kam der MDR zudem mit einer interessanten Erhebung: Von den 100 größten ostdeutschen Unternehmen werden nur 28 von ostdeutschen Chefs geleitet. Lediglich drei von 190 deutschen Dax-Vorständen stammen aus dem Osten. Von den 22 großen Osthochschulen haben bloß drei einen ostdeutschen Rektor. Und von 585 Richtern in Ostdeutschland sind 78 ostdeutscher Herkunft, von 336 Bundesrichtern sogar nur drei.

Soziologen der Universität Jena trugen die relevanten Studien zu ostdeutschen Eliten gerade zusammen, verglichen sie und stellten fest: In allen Untersuchungen zeige sich "eine Unterrepräsentation der Ostdeutschen innerhalb der politischen Eliten auf Bundes- und Landesebene". Das heißt: Auch wenn Ostdeutsche etwa in politischen Spitzenämtern nicht so schlecht vertreten sind wie in anderen Bereichen – sie sind nicht einmal dort, an den sichtbarsten Stellen, in angemessener Zahl angekommen. Und in einigen Bereichen ist die Entwicklung sogar rückläufig. Offenbar wird den Ostdeutschen nichts geschenkt, und offenbar gelingt es ihnen nicht, sich etwas zu erkämpfen. Von Angela Merkel abgesehen. Über ihre Sonderrolle wird noch zu sprechen sein.

Wenn nun aber insgesamt so wenige Ostdeutsche in Führungspositionen sind, wenn – und das ist der noch wichtigere Aspekt – überwiegend Westdeutsche die entscheidenden Schalthebel im Osten kontrollieren, dann heißt das erst einmal, dass eine Ost-West-Unterscheidung nicht künstlich herbeigeführt ist. Sondern real existiert.

Muss die Frage, bezogen auf die Quote, also nicht vielmehr lauten: Wieso ist sie nicht schon lange da?

Das ist das große Thema dieser Tage. Plötzlich wird über eine Ossi-Quote diskutiert, pünktlich zum Mauerfall-Jahrestag am 9. November. Und das ist kein Zufall: Die Debatte hat eine übergeordnete Ursache. Und einen konkreten Anlass. Die übergeordnete Ursache hat drei Buchstaben: AfD. Die Republik ist auf der Suche nach Gründen dafür, dass die Ostdeutschen so rebellisch gewählt haben im September – nach Gründen für die Wut.

Für den konkreten Anlass wiederum haben zwei Männer aus dem Osten gesorgt, die sich seit Jahren Gedanken ums Funktionieren der Demokratie machen, denen man auch nicht vorwerfen kann, dass sie Spinner seien oder Fantasten. Zwei Männer, die, unabhängig voneinander, beschlossen haben, Alarm zu schlagen. Pathetisch gesagt: aus Sorge um die Demokratie. Aber Pathos ist, in dem Zusammenhang, vermutlich nur allzu angemessen.

Der eine der beiden Männer, Thomas Krüger, 58, aus Thüringen stammend, seit 17 Jahren Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), sagte vorige Woche in der Berliner Zeitung: Die Dominanz westdeutscher Eliten im Osten werde von den Ostdeutschen als "kultureller Kolonialismus" erlebt. Viele Ostdeutsche, so Krüger, hätten auch im 28. Jahr der Einheit das Gefühl, fremdbestimmt zu leben. Weil eben fast alle wichtigen Führungspositionen im Osten von Westdeutschen besetzt seien. Das sorge für Wut, nicht zuletzt diese Wut habe die AfD stark gemacht.

Moment mal: Hat er "kultureller Kolonialismus" gesagt? Ja. Aber das Q-Wort, das Wort von der Quote, nahm Krüger noch nicht in den Mund.

Das tat dafür Frank Richter, sein sächsischer Kollege: Richter, 57, Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche, war bis vor einigen Monaten noch Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden, in den vergangenen Jahren wurde er einer der wichtigsten Wutbürger-Versteher der Republik. Richter moderierte einst die Dresdner Konflikte um Pegida und Co. Jetzt sagte er: Über die "gefühlte Dominanz" der Westdeutschen müsse gesprochen werden, und zwar "ohne dass dies persönlich genommen oder moralisch verstanden wird". Vielleicht sei es nötig, eine Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen einzuführen. "Ähnlich wie bei der Frauenquote", so Richter, könne auch über "eine gewisse Quotierung" für Menschen mit ostdeutscher Herkunft nachgedacht werden. Anders seien die Probleme nicht zu lösen.