Neunzehn Stunden nach dem spektakulären Scheitern der Jamaika-Verhandlungen stehen in Berlin auf einer Bühne zwei Männer, die von Beginn an gegen diese Koalition waren. Edmund Stoiber, der ehemalige bayerische Ministerpräsident. Und Jens Spahn, der junge CDU-Politiker, der sich in der Flüchtlingsfrage als Merkel-Kritiker profilierte. Beide haben sich in den vergangenen Wochen mal offen, mal verdeckt gegen eine schwarz-gelb-grüne Regierung ausgesprochen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden