Im Oktober 2017 erklärte Donald Trump den Gesundheitsnotstand in den USA angesichts der "nationalen Schande" und "menschlichen Tragödie" des zunehmenden Missbrauchs von Opioiden. Er sprach von "der schlimmsten Drogenkrise in der Geschichte der Vereinigten Staaten", verursacht durch die massenhafte Verschreibung von opioiden Schmerzmitteln: "Die Vereinigten Staaten sind der bei Weitem größte Konsument dieser Arzneimittel; hier werden pro Person mehr opioide Medikamente eingenommen als in jedem anderen Land der Welt. [...] Kein Teil unserer Gesellschaft – weder Jung noch Alt, weder Reich noch Arm, weder Stadt noch Land – wurde von dieser Plage der Drogenabhängigkeit [...] verschont."

Obwohl Trump denkbar weit von einem Marxisten entfernt ist, lässt seine Verlautbarung doch unweigerlich an die bekannte Charakterisierung der Religion als "Opium des Volkes" denken, die Marx in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie vornahm: "Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist."

Vor dem Hintergrund dieses klassischen Zitats wird natürlich auch deutlich, inwiefern Trump (der seinen Kampf gegen die Opioide mit dem Verbot der gefährlichsten Medikamente beginnen möchte) ein extremer Vulgärmarxist ist. Er gleicht jenen kommunistischen Hardlinern in der Art des albanischen Parteiführers Enver Hodscha oder der fanatischen Roten Khmer, die versuchten, die Religion durch ein Verbot der Religion zu beseitigen. Marx dachte subtiler: Statt die Religion direkt zu bekämpfen, sollten die Kommunisten die soziale Situation (der Ausbeutung und Herrschaft) verändern, die das Bedürfnis nach Religion erzeugt. Trotzdem blieb auch Marx naiv, nicht nur in seinem Religionsverständnis, sondern auch hinsichtlich der verschiedenen Erscheinungsformen, die das Opium des Volkes annehmen kann.

Slavoy Žižek Von dem slowenischen Philosophen erschien zuletzt: "Der neue Klassenkampf. Über die wahren Ursachen von Flucht und Terror" (Ullstein, 2015).

Gewiss, der radikale Islam ist ein exemplarischer Fall von Religion als Opium des Volkes: Er ist eine falsche Konfrontation mit der kapitalistischen Moderne, die es den Muslimen erlaubt, in ihrem ideologischen Traum zu verharren, während ihre Länder von den Folgen des globalen Kapitalismus heimgesucht werden (dasselbe gilt übrigens für den christlichen Fundamentalismus). Es gibt heute jedoch in unserer westlichen Welt zwei weitere Spielarten eines Opiums des Volkes: das Opium und das Volk.

Wie der Aufstieg des Populismus zeigt, ist ein Opium des Volkes auch die Idee des "Volkes", jener verschwommene populistische Traum, der dazu dient, unsere eigenen Gegensätze zu verschleiern. Und zu guter Letzt ist für viele von uns das Opium des Volkes das Opium selbst, die Flucht in die Drogen – genau das Phänomen, von dem Trump spricht.

Wir müssen also mit Marx fragen: Wovor flieht die Flucht ins Opium? Und mit Freud müssen wir die Psychopathologie des global-kapitalistischen Alltagslebens in den Blick nehmen. Eine weitere Form des heutigen Opiums des Volkes ist nämlich unsere Flucht in das pseudosoziale digitale Universum von Facebook, Twitter und Co. In einer Rede vor Harvard-Absolventen sagte Mark Zuckerberg im Mai 2017: "Unsere Aufgabe ist es, einen Sinn in unserem Tun zu stiften!" Und das sagte ein Mann, der mit Facebook das größte Instrument der Welt für sinnlose Zeitverschwendung geschaffen hat!

Am stärksten durchdringt die digitale Virtualisierung das Leben in Südkorea. Der italienische Schriftsteller und Philosoph Franco Berardi hat seine aktuellen Eindrücke aus Seoul folgendermaßen zusammengefasst: "Korea ist der Nullpunkt der Welt, eine Blaupause für die Zukunft des Planeten. [...] Nach Kolonialisierung und Krieg, nach Diktatur und Hunger ging der von der Last des natürlichen Leibes befreite südkoreanische Geist geschmeidig in die digitale Sphäre ein, der er weniger kulturellen Widerstand entgegensetzte als praktisch jede andere Bevölkerung der Welt. In dem entleerten Raum ihrer Kultur ist die koreanische Erfahrung durch einen extremen Individualismus geprägt und zugleich auf dem Weg in die endgültige Verkabelung des kollektiven Geistes. Wenn diese einsamen Monaden durch den urbanen Raum streifen, sind sie in einer permanenten zärtlichen Interaktion mit den Bildern, Tweets und Spielen auf ihren kleinen Bildschirmen – gleichzeitig vollkommen isoliert und vollkommen verdrahtet mit der glatten Benutzeroberfläche des Flows. [...] Südkorea hat die höchste Selbstmordrate der Welt. Selbstmord ist die häufigste Todesursache für Menschen unter vierzig in dem Land. Interessanterweise hat sich die Zahl der Suizide in Südkorea im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. [...] Im Laufe zweier Generationen hat sich ihre Lage bezüglich Einkommen, Ernährung, Freiheit und der Möglichkeit zu Auslandsreisen zweifellos verbessert. Der Preis dieser Verbesserung aber sind die Verödung des täglichen Lebens, die extreme Beschleunigung der Rhythmen, die extreme Individualisierung der Biografien und die Unsicherheit der Arbeit, was zugleich ungezügelten Wettbewerb bedeutet. [...] Die Intensivierung des Arbeitsrhythmus, die Verödung der Landschaft und die Virtualisierung des Gefühlslebens treffen zusammen, um ein neues Niveau an Einsamkeit und Verzweiflung hervorzubringen, dem man sich nur schwer bewusst verweigern und entgegenstellen kann."

Berardis Eindrücke aus Seoul zeichnen das Bild eines Ortes, der seiner Geschichte beraubt wurde, eines weltlosen Ortes im Sinne des französischen Philosophen Alain Badiou. Von diesem stammt die grundsätzliche Vermutung, ob nicht der soziale Raum, in dem wir heute leben, zunehmend als weltlos erfahren wird. Selbst der Antisemitismus der Nazis, so grauenhaft er war, eröffnete eine Welt: Er beschrieb ihre kritische Lage, indem er einen Feind namens "jüdische Verschwörung" postulierte; er benannte ein Ziel und die Mittel, um es zu erreichen. Der Nazismus offenbarte die Wirklichkeit auf eine Weise, in der es seinen Gefolgsleuten möglich war, eine globale "geistige Landkarte" zu erwerben, die einen Platz für ihr eigenes sinnerfülltes Engagement vorsah.

Vielleicht sollte man an diesem Punkt eine der Hauptgefahren des Kapitalismus festmachen: Obwohl er global ist und die Welt umfasst, erhält er eine streng genommen weltlose ideologische Konstellation aufrecht, in der die große Mehrheit der Menschen jeder bedeutungsvollen kognitiven Kartierung beraubt ist. Der Kapitalismus ist die erste sozioökonomische Ordnung, die Bedeutung enttotalisiert: Denn auf der Ebene der Bedeutung ist er nicht global. Es gibt schließlich nicht so etwas wie eine globale "kapitalistische Weltanschauung", keine eigentliche "kapitalistische Kultur": Die grundlegende Lektion der Globalisierung besteht gerade darin, dass sich der Kapitalismus an alle Kulturen anpassen kann, vom Christentum über den Hinduismus bis zum Buddhismus, vom Westen bis zum Osten. Die globale Dimension des Kapitalismus lässt sich nur auf der Ebene einer "Wahrheit ohne Bedeutung" formulieren, als das Reale des globalen Marktmechanismus.

Das ist der wahre Grund, warum Millionen Menschen Zuflucht in diversen Opiaten suchen – nicht nur aus Armut und Perspektivlosigkeit, sondern aufgrund eines unerträglichen Drucks des Über-Ichs, eines Drucks in doppelter Gestalt: als Druck, beruflich erfolgreich zu sein, und als Druck, das Leben in all seiner Intensität in vollen Zügen zu genießen. Vielleicht ist dieser zweite Aspekt sogar verstörender: Was bleibt noch von unserem Leben, wenn selbst unser Rückzug ins private Vergnügen Gegenstand einer brutalen Verordnung ist? Kurzum: Ist Trump selbst – die Art und Weise seines Vorgehens, seiner endlosen Tweets und so weiter – nicht die Ursache der Krankheit, die er heilen möchte?

Aus dem Englischen von Michael Adrian