Es gibt eine Sache, auf die sich alle Beteiligten der missglückten Jamaika-Sondierungen auch heute noch einigen können: In den gesamten vier Wochen, von morgens um sechs bis kurz nach Mitternacht, hockte bei den Verhandlungen ein steinerner Gast mit am Tisch: die AfD. Egal ob es um Flüchtlinge, Mieten oder Klimawandel ging – überall saß die Partei den Akteuren im Nacken und trieb sie vor sich her.

In den meisten Fällen nach rechts.

Mit dem Ausstieg der FDP aus den Sondierungsgesprächen könnte sich das Verhältnis zwischen Jägern und Gejagten langsam, aber sicher umkehren. Die FDP unter Christian Lindner könnte all jene zu sich locken, die in der Migrationspolitik Härte ohne Ressentiment wollen: sichere Grenzen, ja. Björn Höcke, nein.

Alexander Gauland, Fraktionschef im Bundestag und Machtzentrum der Alternative für Deutschland, hat sich am Montag schon mal warm angezogen. Über seiner Krawatte mit den gelben Hunden trägt er nun einen dunklen Pullunder. Offiziell nutzt er den Montagmorgen, um der CDU – um die sein Denken so lange schon wütend kreist – eine bürgerliche Koalition mit der AfD und FDP in Aussicht zu stellen. "Dafür", so fügt er allerdings mit vorweggenommener Enttäuschung hinzu, "müsste sich die CDU aber sehr ändern". Erst wenn Merkel aus dem Spiel genommen, die Grenzen endlich geschützt und die Sicherheit aufgerüstet wäre, könne man so etwas auch nur in Betracht ziehen. Es klingt, als läge vor seiner alten politischen Heimat noch eine lange Rosskur.

Alexander Gauland ist keiner, der sich die Dinge schönredet. Fragt man ihn nach seinem Verhältnis zur FDP in ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform – hart gegen den Familiennachzug, spöttisch gegenüber den Grünen, skeptisch gegenüber allen EU-Vertiefungsplänen –, sagt er ohne Zögern: "Wir sind Konkurrenten. Klar macht Herr Lindner den Eindruck, nah an unseren Kritikpunkten zu sein: Flüchtlingspolitik, Rechtsstaat und so weiter. Aber wir sind das Original." Er lächelt.

Schnell werden die drei Waffen erkennbar, mit denen Gauland dem gefährlichen Schattenmann Lindner, dem "egozentrischen Posterboy" (Jörg Meuthen) beikommen will. Das erste Mittel der Wahl ist die gute alte "character assassination": Der FDP-Chef soll als rückgratloser Umfaller, Opportunist und Snob entlarvt werden. Wieder und wieder will die AfD Lindner jene Kompromisse unter die Nase reiben, die dessen Partei in den schwarz-gelben Jahren mit der Merkel-CDU gemacht hat, vor allem in der Euro-Krise. "Herr Lindner", sagt Gauland mit süffisantem Grinsen, "hat ja lange versucht, ohne die Wende, die er jetzt anmahnt, in eine große Koalition zu kommen. Aber dann sind die Zumutungen der anderen einfach zu groß geworden. Da musste er der FDP zuliebe sagen: Das geht nicht. Deshalb ist er aber noch lange nicht die bessere FDP, äääh, AfD!", verbessert sich Gauland lachend.

Die Strategien zwei und drei sind schon schwieriger durchzuhalten. "Die AfD", so Gauland, "ist die Partei der kleinen Leute." Die FDP soll als Partei der Besserverdiener und des Großkapitals präsentiert werden. Ausgerechnet die ehemalige Goldman-Sachs-Mitarbeiterin Alice Weidel lässt wissen: "Die Liste der FDP-Spender liest sich wie das Who´s who der Deutschland AG: Vom Energiekonzern bis zur Autovermietung ist alles dabei."

Fraktionschefin Weidel, die wie ihre Vize Beatrix von Storch Mitglied der liberal-konservativen Hayek-Gesellschaft ist (aus der Christian Lindner vor einigen Jahren wegen ihres Rechtsrucks austrat), nennt die FDP die "angeblich Liberalen". Die FDP sei ein Garant für Vergünstigungen für Unternehmen, sagt Weidel, siehe Hotelsteuer. Soziale Gerechtigkeit sei von den Liberalen nicht zu erwarten. "Die FDP", so Weidel, "ist eine Partei, die nicht den Bürgern dient, sondern dem, der das beste Angebot macht." Das klingt, als habe die AfD selbst ein kohärentes Angebot. In Wahrheit geht gerade in der Arbeits- und Sozialpolitik ein Riss durch die Partei, den kaum jemand besser verkörpert als Alice Weidel selbst. Sozialleistungen für Deutschstämmige – das ist der Kitt, der das Ganze mühsam zusammenhält.

Die dritte Strategie gegen die FDP lautet: Umarmung. Der Berliner Landes- und Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Sprecherposten, der auf dem Parteitag Anfang Dezember gewählt wird. Am Dienstag erzählt er in Berlin, wie die AfD in einem Bündnis mit CDU und FDP die rot-rot-grüne Stadtregierung ablösen könnte. Auch bei den Wahlen in Sachsen 2019 täten sich seiner Ansicht nach ganz neue Möglichkeiten auf, wenn Bürgerliche und Protestwähler endlich die falsche Scheu voreinander ablegten. Voraussetzung dafür sei natürlich, dass die AfD "scharf wie auf einem Fußballfeld" die Grenzen nach rechts ziehe, sagt Pazderski. Wenn man ihn allerdings nach einem Beispiel für eine rechte Position fragt, die nicht mehr tragbar sei, fällt ihm bezeichnenderweise nur eines ein, das für die AfD keine Verlegenheit mehr darstellt: Frauke Petrys Rehabilitation des Begriffs "völkisch".