Nichts wisse man über den kleinen Bruder der Kanzlerin, schrieb das neue, ein Hamburger Presseerzeugnis. Also habe man recherchiert – und Angela Merkels "größtes Geheimnis" gelüftet. Marcus Kasner, deckte das neue im Jahr 2014 auf, besitze eine beigefarbene gestreifte Sitzecke in seiner Darmstädter Zweizimmerwohnung. Des Weiteren, so schilderte es "ein Insider aus seinem Umfeld", sei der Physiker bei seinen Studenten "außerordentlich beliebt". Das Verhältnis zur Schwester aber – angeblich: gestört! Kasner, raunte das neue, habe "mit der großen Politik nichts am Hut".

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden