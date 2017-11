Welch ein Kontrast: Während in Deutschland die Koalitionsverhandlungen nach acht Wochen dramatisch gescheitert sind und Neuwahlen näher rücken, tüfteln in Österreich Volkspartei und Freiheitliche seelenruhig an einem Regierungsabkommen. Beide Parteien scheinen alle Zeit der Welt zu haben, niemand macht den Verhandlern in den 24 Themenfeldern Druck, rasch zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Zwar nährt der künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz die Hoffnung, eine neue Regierung könne noch vor Weihnachten angelobt werden, doch wenn der freiheitliche Parteichef Heinz-Christian Strache im Gegenzug darauf beharrt, Qualität komme vor Tempo, regt sich nicht der geringste Widerspruch. Gemächlich und unaufgeregt soll die Regierungsbildung erfolgen, als sei diese Koalition das Normalste auf der Welt.

Das Klima ist offenbar von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, es erweckt den Anschein, hier sei nicht bloß eine schwarz-blaue Koalition im Entstehen, sondern rechts der politischen Mitte verabrede sich gerade eine neue Entente cordiale. Nichts darf den Eindruck der Harmonie trüben.

Besonderes Augenmerk legen die Architekten des Bündnisses darauf, dass möglichst wenige Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Obwohl deutlich mehr als 100 Personen an dem Prozess, ein Regierungsprogramm zu erstellen, beteiligt sind, wird das allgemeine Stillschweigen erstaunlich konsequent eingehalten. Seit Wochen geistern lediglich die bereits im Wahlkampf breitgetretenen Forderungen durch die Debatten; ob diese überhaupt noch aktuell auf der Agenda stehen, darüber hüllt sich das Personal der Koalitionsbildung in Schweigen. Dringt ausnahmsweise doch eine konkrete Idee aus dem Verhandlungsteam, dann nur, weil ein Detail gezielt lanciert wurde, um einen kontroversen Vorschlag schon im Ansatz abzuwürgen. Als beispielsweise in der vergangenen Woche bekannt wurde, die Volkspartei plane, künftig in Pflegeheimen auch auf den 13. und 14. Monatsbezug der Pensionisten zuzugreifen (die sie derzeit behalten dürfen), um die Kosten, die durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstehen werden, zu kompensieren, wollte ein freiheitlicher Verhandler ein Vorhaben torpedieren, mit dem seine Partei nichts zu tun haben möchte.

Viel vom versprochenen neuen Stil ist den Absichtserklärungen nicht abzugewinnen

Selbst wenn Kurz und Strache, die Chefs der zehnköpfigen Steuerungsgruppe, nach ihrer wöchentlichen Sitzung ankündigen, über Einzelheiten informieren zu wollen, bleiben sie bemerkenswert vage. Am Freitag vergangener Woche machte das Duo die erfreuliche Mitteilung, man sei sich beim Themenblock Sicherheit (der mit dem überflüssigen, aus Übersee importierten Begriff "Heimatschutz" überschrieben ist) weitgehend handelseins. Was wenig überraschend war, bedienten sich doch schon im Wahlkampf beide Parteien kongruenter Forderungen. Doch Einzelheiten, die wesentlich über die altbekannten Kapitelüberschriften hinausgehen ("Mindestsicherung light", "Rückführungsabkommen mit den Herkunftsstaaten), verriet die zukünftige Regierungsspitze dann doch wieder nicht. Den Spruch von Sebastian Kurz: "Wir sind dagegen, dass sich jemand das beste Sozialsystem aussuchen kann", hat man in den vergangenen zwei, drei Monaten auch schon mehrere Dutzend Male gehört. Einzig die einigermaßen originelle Idee, "Exekutivlehrlinge" in einem eigenen Lehrberuf auszubilden, stellte ein Novum dar. Wie sich dieser allerdings von der regulären, 24 Monate langen Polizeiausbildung unterscheiden soll, steht in den Wolken. Konkrete Maßnahmen? Fehlanzeige. Viel vom versprochenen neuen Stil war diesem kleinen Kompendium von Absichtserklärungen freilich nicht abzugewinnen.

Hinter der Strategie, großes Einvernehmen auszustrahlen und gleichzeitig mit Informationen zu geizen, steckt vermutlich das Kalkül, der neuen Regierung einen möglichst reibungslosen Start zu ermöglichen. Denn während hinter verschlossenen Türen an einem Regierungsprogramm gebastelt wird, wuchern in der oppositionellen Öffentlichkeit die Gerüchte über all die gesellschaftlichen Verwerfungen, die eine schwarz-blaue Regierung über das Land bringen werde. Das reicht von einem besonders harten Kurs gegen Migranten über dramatische Kürzungen bei Sozialleistungen bis hin zur Zerschlagung der Interessensvertretung der Arbeitnehmer, weil durch eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft die Arbeiterkammern ihrer finanziellen Basis beraubt würden. Allenthalben wird schon Widerstandsgeist angefacht, Christian Kern, Oppositionsführer und Regierungschef in Personalunion, ist mit warnenden Prophezeiungen zur Stelle, und Andreas Schieder, der sich bewirbt, die rote Bastion Wien zu übernehmen, kündigt vorsichtshalber schon an, man werde den Verfassungsgerichtshof anrufen, sollte eine schwarz-blaue Regierung versuchen, mittels "Grundsatzgesetz" der Bundeshauptstadt eine markante Reduktion der Mindestsicherung aufzuzwingen. Kurz: In einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung sind die Erwartungen an diese Allianz aus neoliberalen Yuppies und strammen Burschenschaftern düster.

Ganz sind die schwarzen Schatten aus der türkis erneuerten Partei nicht verschwunden

Haben sich dann aber die Koalitionspartner nach ausgiebiger Beratung zu einem Regierungsprogramm durchgerungen, in dem sich mit Ausnahme einiger moderater Erinnerungen an die Wahlkampfforderungen kaum Elemente aus den Horrorszenarien finden werden, erstickt jeder Protest rasch mangels Potenzial: Nichts demotiviert mehr als enttäuschte Befürchtungen. Gemäß seinem bisherigen Politikstil wird Sebastian Kurz wohl kaum seine Kanzlerschaft mit einem Programmpapier beginnen, das einer Kriegserklärung gleichkommt, sondern wortreich und weitgehend nichtssagend einige Veränderungsmodule in Aussicht stellen, die seine Marketingmaschine versuchen wird, als sogenannte Leuchtturmprojekte an den Wähler zu bringen.

Im Übrigen spielt die Zeit für beide Parteien. Sie setzen auf den Gewöhnungseffekt. Je öfter Kurz und Strache im harmlosen und verbindlichen Grand Pas de deux auftanzen, desto mehr verschwinden die explosiven Elemente ihres Koalitionspaktes aus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sie können sogar die Hoffnung hegen, dass eines Tages kaum noch jemand daran Anstoß nimmt, dass hinter dem staatsmännisch gelifteten freiheitlichen Parteichef eine ganze Riege hartgesottener Ideologen fuhrwerkt.

Beide Verhandlungsführer haben ihre Lehren aus dem ruppigen Start der ersten schwarz-blauen Wenderegierung gezogen, die ja erst einigermaßen Rückhalt gewann, als sie im übrigen EU-Europa geächtet wurde. Wolfgang Schüssel hatte seine Koalition handstreichartig geschlossen, er überrumpelte mit seinem Pakt das ganze Land. Die Neuauflage, die ein Segment der Volkspartei als überfällige Fortsetzung dieses konservativen Projektes betrachtet, erfolgt auf Samtpfoten und mit gemächlicher Geschwindigkeit. Dafür ist auch jener Teil der Freiheitlichen verantwortlich, welcher die Warnung vor der "schwarzen Witwe", die Christian Kern in seiner Antrittsrede als roter Klubobmann aussprach, durchaus für bare Münze nimmt. Dazu zählt etwa Steuerungsgruppen-Mitglied Herbert Kickl, der hautnah miterlebte, wie damals die blauen Neulinge von den schwarzen Routiniers regelrecht über den Tisch gezogen wurden. Hals über Kopf hatten sich die Freiheitlichen gänzlich unvorbereitet in die Regierung gestürzt und darauf verzichtet, ihr politisches Gewicht auch entsprechend abzusichern.

Vor diesem Schicksal will sich die im Regierungsgeschäft unerfahrene Truppe diesmal dadurch bewahren, indem sie möglichst viel Zeit dafür aufwendet, ihren ureigensten Forderungskatalog festzuschreiben. Denn auch wenn nun in der Volkspartei alles türkis erneuert sein soll, ganz sind die schwarzen Schatten aus der Partei nicht verschwunden. Veteran Andreas Khol, zunächst als Klubobmann Zuchtmeister der Koalition und anschließend Präsident des Nationalrates, hat sich wieder mit einem Parlamentsausweis eingedeckt und steht nun Elisabeth Köstinger bei, die Tücken des für sie vollkommen neuen Amtes zu erlernen. Und Wolfgang Schüssel selbst, so erzählt man sich in der Neuen Volkspartei, ermuntere seinen Protegé häufig telefonisch, ja nicht vom eingeschlagenen Kurs abzuweichen. Zwei Ratschläge soll der Altkanzler Sebastian Kurz mit auf den Weg gegeben haben: Er möge vermeiden, soziale Kälte auszustrahlen. Und vor allem solle er die Finger von Privatisierungen lassen – dafür habe er den falschen Koalitionspartner.