Vor zwanzig Jahren feierte Siemens seinen 150. Geburtstag. Aus der 1847 von Werner von Siemens und Georg Halske in Berlin gegründeten "Telegraphen-Bauanstalt" war ein globaler Konzern geworden. Siemens beschäftigte fast eine halbe Million Menschen, 190.000 davon in Deutschland, beackerte 250 Geschäftsfelder, gegliedert in 16 "Bereiche".

Bankanalysten und Investoren war der komplexe Konzern damals zu langsam und zu bürokratisch. Sie forderten höheres Tempo und höhere Gewinne.

Seitdem bemühten sich vier Konzernchefs – Heinrich von Pierer, Klaus Kleinfeld, Peter Löscher und jetzt Joe Kaeser –, den Elektroriesen durch immer neue Umbauten und Effizienzprogramme profitabler zu machen. Seit die Konzernführung kurz nach dem Jubiläum, 1998, die zuvor mit Milliardeninvestitionen gepäppelte Produktion von Mikrochips (Infineon) aus dem Konzern herauslöste und an der Börse verkaufte, ging es munter weiter mit den Abspaltungen. Produktionen wurden verkauft, verselbstständigt oder eingestellt. Vor zwei Jahren erst veräußerte Siemens seine Anteile an der Hausgerätesparte an Bosch, in diesem Jahr wurden die letzten Anteile von Osram verkauft.

Siemens heute, das sind immer noch rund 380.000 Menschen, davon 115.000 in Deutschland, die in acht "Divisionen" nach Vorgabe der Siemens-Zentrale jeweils hohe Renditeziele (11 bis 13 Prozent) erfüllen sollen. Und der Konzern als Ganzes steht besser da denn je. "Herausragende Ergebnisse" habe man im Geschäftsjahr 2017 erzielt, verkündete der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser am 9. November auf der Bilanzpressekonferenz in der Münchner Konzernzentrale. Der Umsatz lag bei 83 Milliarden Euro, im industriellen Geschäft wurden 9,5 Milliarden Euro Gewinn erzielt.

Dies sei "ein historischer Erfolg", lobte Kaeser seine Simensianer, die meisten Geschäfte seien "so stark wie nie". Er schlug eine Erhöhung der Dividende für die Aktionäre vor und versprach auch den Beschäftigten unterhalb des Topmanagements ihren Anteil. Die Ankündigung eine Woche später wirkt da fast zynisch: Der Siemens-Vorstand kündigte an, weltweit 6.900 Arbeitsplätze in den Werken für Gasturbinen und Generatoren abzubauen, davon die Hälfte in Deutschland; drei Standorte sollen hierzulande komplett geschlossen werden, ein weiteres Werk steht zum Verkauf. Schon bei der Bilanzvorlage hatte Kaeser gesagt, dass es nicht in allen der acht Divisionen des Konzerns gut laufe und dass "schmerzliche Einschnitte" zu erwarten seien, was angesichts der guten Ergebnisse des Gesamtkonzerns zu Frust und Wut bei den Arbeitnehmervertretern führte.

Jede Siemens-Sparte soll so gut sein wie der stärkste Wettbewerber in seinem Geschäft

"Angesichts der hervorragenden Gesamtsituation des Unternehmens" bezeichnete etwa IG-Metall-Vorstand und Siemens-Aufsichtsratsmitglied Jürgen Kerner die Pläne als "völlig inakzeptabel". SPD-Chef Martin Schulz kritisierte am Dienstag im Bundestag die "verantwortungslosen Manager". "Wenn es hart wird, muss am Ende die Belegschaft bluten", sagte er.

Der aktuelle Konflikt macht wieder einmal das grundlegende Dilemma des immer noch weitverzweigten Mischkonzerns deutlich. Bei Arbeitnehmern, Politikern und in der breiten Öffentlichkeit wird Siemens als großer Tanker gesehen, ein Symbol der deutschen Wirtschaft. Die Konjunktur läuft gut, Siemens schreibt als Konzern Rekordgewinne. Das will so gar nicht zu Werksschließungen und möglichen Entlassungen passen.

Der Vorstand um Joe Kaeser hat ein ganz anderes Bild vor sich. Um im internationalen Konkurrenzkampf mit den jeweiligen "fokussierten Spezialisten" mitzuhalten, müssten alle einzelnen Siemens-Geschäfte für sich "mindestens so gut sein wie deren stärkste Wettbewerber". Der große Tanker wird zum flexiblen Verband von Schnellbooten umgebaut. Dabei dürfe es keine Quersubventionen über die Divisionen hinweg geben, heißt das Credo.