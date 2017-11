Seit Kurzem bin ich im Besitz eines "Profi-Haartrockners" in der Farbkombination Weiß-Mint ("Eine echte Glanzleistung. Dieser Haartrockner mit Ionen-Funktion reduziert die statische Aufladung beim Föhnen") und verfüge zudem über den passenden Haartrocknerhalter ("Endlich ein perfekter Platz für den Haartrockner. Dieser Halter aus matt verchromtem Metall sieht edel aus und lässt sich ganz einfach an der Wand anbringen"). Außerdem habe ich einen "Inhalationstopf" erworben ("Der Inhalator aus hochwertigem Kunststoff kann bequem in der Spülmaschine gereinigt werden"), bei dem Bluetooth-Fieberthermometer allerdings, das einem die Temperatur des kranken Kindes permanent auf das Smartphone überträgt, habe ich es irgendwie doch geschafft, mir auf die Finger zu hauen. Was für eine unglaubliche Bilanz, muss man sagen und sich vor allem fragen: What happened?

